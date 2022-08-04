Воспитанник «Зенита» Соснин закончил карьеру в 32 года из-за осложнений после коронавируса

Помню, какие надежды он подавал... И таких было много. Он - один из молодёжки 2009 года, которая взяла золото. Заболотный, Игнатович, Канунников, Чеминава, Петров. К сожалению, кроме последнего не особо кто-то из них реализовался как футболист.
Полузащитник Антон Соснин объявил о завершении карьеры в 32-летнем возрасте.
«Еще когда был контракт с «Динамо», получил серьезную травму и лечился восемь месяцев, а когда восстановился – поменялся тренер.
Когда он приходил, делал ставку на тех игроков, которые были готовы, а я восемь месяцев не тренировался, не было игровой практики. Ему, естественно, нужен был результат здесь и сейчас – это абсолютно нормально.
Потом были сборы, старт чемпионата и начался коронавирус. Возникла еще одна пауза, и в итоге я сыграл в Премьер-лиге спустя год и семь месяцев.
Сезон закончился, буквально через месяц я успел провести три-четыре матча, выходил на замену, одну игру провел в основе. Контракт с «Динамо» закончился, потом была пауза – мы с агентом ждали предложения – ничего более-менее стоящего не было, трансферное окно закрылось, я взял паузу до зимы, а в ноябре переболел коронавирусом.
В феврале 2021 года Кирилл Новиков пригласил меня в нижнекамский «Нефтехимик». Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование – выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце.
У меня были проблемы при нагрузках – я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать.
Спасибо Кириллу Александровичу за то, что хотел реанимировать меня после сложной ситуации. В итоге до лета я лечился, теперь все нормально – вылечился, прошел повторное обследование, должен был ехать в еще одну команду ФНЛ, а у меня родилась дочка, а еще есть дочка от первого брака в Питере.
Перед вылетом на сборы я сел и подумал, что если поеду в третий город, а в Москве и Питере у меня по ребенку, я все время буду в дороге, а в выходной буду кидать монетку – к кому ехать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», – рассказал футболист.
- Соснин – воспитанник «Зенита».
- Также он выступал за «Крылья Советов», «Кубань», «Динамо» и «Нефтехимик».
- Хавбек провел 15 матчей за молодежную сборную России.