Воспитанник «Зенита» Соснин закончил карьеру в 32 года из-за осложнений после коронавируса

Полузащитник Антон Соснин объявил о завершении карьеры в 32-летнем возрасте.

«Еще когда был контракт с «Динамо», получил серьезную травму и лечился восемь месяцев, а когда восстановился – поменялся тренер.

Когда он приходил, делал ставку на тех игроков, которые были готовы, а я восемь месяцев не тренировался, не было игровой практики. Ему, естественно, нужен был результат здесь и сейчас – это абсолютно нормально.

Потом были сборы, старт чемпионата и начался коронавирус. Возникла еще одна пауза, и в итоге я сыграл в Премьер-лиге спустя год и семь месяцев.

Сезон закончился, буквально через месяц я успел провести три-четыре матча, выходил на замену, одну игру провел в основе. Контракт с «Динамо» закончился, потом была пауза – мы с агентом ждали предложения – ничего более-менее стоящего не было, трансферное окно закрылось, я взял паузу до зимы, а в ноябре переболел коронавирусом.

В феврале 2021 года Кирилл Новиков пригласил меня в нижнекамский «Нефтехимик». Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование – выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце.

У меня были проблемы при нагрузках – я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать.

Спасибо Кириллу Александровичу за то, что хотел реанимировать меня после сложной ситуации. В итоге до лета я лечился, теперь все нормально – вылечился, прошел повторное обследование, должен был ехать в еще одну команду ФНЛ, а у меня родилась дочка, а еще есть дочка от первого брака в Питере.

Перед вылетом на сборы я сел и подумал, что если поеду в третий город, а в Москве и Питере у меня по ребенку, я все время буду в дороге, а в выходной буду кидать монетку – к кому ехать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», – рассказал футболист.