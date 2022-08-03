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    Вилков – о платном обращении в ЭСК: «Давно пора. А то пишут там жалобы по 17-20 моментов»

    Бывший судья ФИФА Михаил Вилков поддержал возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

    «Поддерживаю ли я такое решение? Ну, давно пора это сделать. Потому что пишут на всe, что ни попадя, на ауты, на заступы, на всe остальное. В экспертно-судейской комиссии люди работают, так сказать, уважаемые, занятые. Зачем им разбирать по 100 моментов после каждого тура. Есть определенные правила.

    Я думаю, что это нормальная практика: если ты подаешь жалобу, платишь денежку на рассмотрение, и если клуб прав, то денежка возвращается в клуб, если комиссия признает, что клуб не прав, деньги остаются в казне РФС, и эти деньги могут пойти на развитие судейства.

    РФС может использовать эти деньги на семинары академии РФС, каких-то молодых арбитров там, какой-то турнир провести.

    А то пишут там жалобы по 17-20 моментов. Куда это идет? Пускай сумма за каждый момент будет адекватна моменту, то есть ну что там 10 000 рублей, ну определенная сумма, которую клуб готов заплатить и рискнуть», — сказал Вилков

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7305

      Томик 23 минуты назад

      Да, Вилков, а когда признают твою ошибку - с тебя две ставки за матч снять.

      0
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      Рейтинг: +7207

      nik55 43 минуты назад

      главное деньги и теперь судьи будут делать еще больше ошибок-----больше обращений и соответственно больше денег

      0
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      Рейтинг: +2638

      Радио1000шумеров 44 минуты назад

      "если комиссия признает, что клуб не прав, деньги остаются в казне РФС". А если клуб прав - судья оплачивает штраф из своего кармана. Да, Вилков?

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      Рейтинг: +114

      НикКин 52 минуты назад

      Новая кормушка для заработка денег на хер нам вообще футбол нужен

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      Рейтинг: +1900

      fakeid 58 минут назад

      "В экспертно-судейской комиссии люди работают, так сказать, уважаемые, занятые. Зачем им разбирать по 100 моментов после каждого тура."

      а эти уважаемые люди в курсе, что это вообще-то их работа?

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