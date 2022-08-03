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  • Вилков – о платном обращении в ЭСК: «Давно пора. А то пишут там жалобы по 17-20 моментов»

Вилков – о платном обращении в ЭСК: «Давно пора. А то пишут там жалобы по 17-20 моментов»

3 августа 2022, 17:56
6

Бывший судья ФИФА Михаил Вилков поддержал возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

«Поддерживаю ли я такое решение? Ну, давно пора это сделать. Потому что пишут на всe, что ни попадя, на ауты, на заступы, на всe остальное. В экспертно-судейской комиссии люди работают, так сказать, уважаемые, занятые. Зачем им разбирать по 100 моментов после каждого тура. Есть определенные правила.

Я думаю, что это нормальная практика: если ты подаешь жалобу, платишь денежку на рассмотрение, и если клуб прав, то денежка возвращается в клуб, если комиссия признает, что клуб не прав, деньги остаются в казне РФС, и эти деньги могут пойти на развитие судейства.

РФС может использовать эти деньги на семинары академии РФС, каких-то молодых арбитров там, какой-то турнир провести.

А то пишут там жалобы по 17-20 моментов. Куда это идет? Пускай сумма за каждый момент будет адекватна моменту, то есть ну что там 10 000 рублей, ну определенная сумма, которую клуб готов заплатить и рискнуть», — сказал Вилков

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (6)
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НикКин
1659539191
Новая кормушка для заработка денег на хер нам вообще футбол нужен
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nik55
1659539692
главное деньги и теперь судьи будут делать еще больше ошибок-----больше обращений и соответственно больше денег
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Томик
1659540901
Да, Вилков, а когда признают твою ошибку - с тебя две ставки за матч снять.
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vladimir-7
1659546906
Вилков, судьям не надо делать ошибки при их судействе и писать обращения никто не будет. Но если примут решение о платном обращении, то надо, чтобы члены ЭСК были вне подчинения РФС, для объективности рассмотрения этих обращений.
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нейтральныйкакникто
1659578501
Было бы разумно , но с маленькими поправками- Все судьи матча при выходе на поле платят по 100 т, и по итогам матча получают деньгу с учётом того , сколько совершили ошибок (каждая ошибка-штраф)
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