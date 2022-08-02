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    Обращения клубов в ЭСК станут платными (Тимур Журавель)

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель заявил, что теперь клубы будут платить деньги за подачу жалоб на судейство в ЭСК РФС.

    «Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей.

    Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС», — сказал Журавель.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии16
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      Рейтинг: +375

      RusPlan 31 минуту назад

      Теперь начнут усиленно в каждом матче косячить, причем в обе стороны, чтоб больше клиентов было)

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      Рейтинг: +643

      (Меня за банили) 1 час назад

      Газпроммммммм - мечты сбываются))) Устали видите ли они жалобы рассматривать бесплатно)))

      0
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      Рейтинг: +15118

      NewLife 1 час назад

      А если сама ЭСК ошибется, то по двадцать щелбанов каждому члену.

      2
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      Рейтинг: +1221

      jek718875 > NewLife 14 минут назад

      Каждому 20 щелбанов по члену

      0
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      Рейтинг: +3359

      aaaaahhhh 1 час назад

      хороший способ зарабатывать бабло.:)))

      0
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      Рейтинг: +3987

      mutabor0992 1 час назад

      Прикольно!Это чтобы не зАе**ли.Вот работяги!

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      Рейтинг: +991

      qawzsexdr 1 час назад

      Главный спонсор эск, ФК Спартак

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      Рейтинг: +3359

      aaaaahhhh > qawzsexdr 1 час назад

      вообще то главный спонсор "всего " у нас в стране это Газпром и вытекающий из него Зенит:)))

      2
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      Рейтинг: +15118

      NewLife 1 час назад

      "Если ЭСК решает, что ошибка была...." Во всех случаях судейство теперь признают безупречным. ЭСК показало, что держит всех за дураков.

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      Рейтинг: +4689

      Беспонтий 1 час назад

      теперь и казино
      рулетка или покер не поймёшь

      скорей очко ну или просто жопа

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      Рейтинг: +468

      kazak1975 1 час назад

      Недостаточно. Если прав, то пусть виновник удваивает.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 1 час назад

      это называется колпак рвет, ничо, скоро никто ходить не будет на их судейство, тем более смотреть, запоют по другому

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