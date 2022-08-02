Обращения клубов в ЭСК станут платными (Тимур Журавель)

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель заявил, что теперь клубы будут платить деньги за подачу жалоб на судейство в ЭСК РФС.

«Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей.

Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС», — сказал Журавель.