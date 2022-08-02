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    Стало известно, где «Шахтер» проведет матч-открытие нового сезона УПЛ

    «Шахтер» сыграет матч-открытие нового сезона чемпионата Украины в Киеве.

    «На этой неделе будет жеребьeвка. «Днепр-1» и «Динамо» первый тур пропускают, поскольку у них еврокубковые матчи.

    Матч-открытие «Шахтeр» будет играть в Киеве на стадионе «Олимпийский» 23 августа. В августе планируют провести два тура – 23-го и 28-го числа», — сказал журналист Игорь Бурбас на ютуб-канале «Чистый подкаст».

    • «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов в Варшаве.
    • «Шахтер» подал иск против ФИФА.
    • Клуб требует возместить 50 миллионов евро упущенной выгоды из-за правила, позволяющего легионерам приостанавливать контракты.

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    Источник: «Чемпионат»

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