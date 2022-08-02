Стало известно, где «Шахтер» проведет матч-открытие нового сезона УПЛ

«Шахтер» сыграет матч-открытие нового сезона чемпионата Украины в Киеве.
«На этой неделе будет жеребьeвка. «Днепр-1» и «Динамо» первый тур пропускают, поскольку у них еврокубковые матчи.
Матч-открытие «Шахтeр» будет играть в Киеве на стадионе «Олимпийский» 23 августа. В августе планируют провести два тура – 23-го и 28-го числа», — сказал журналист Игорь Бурбас на ютуб-канале «Чистый подкаст».
- «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов в Варшаве.
- «Шахтер» подал иск против ФИФА.
- Клуб требует возместить 50 миллионов евро упущенной выгоды из-за правила, позволяющего легионерам приостанавливать контракты.
Источник: «Чемпионат»