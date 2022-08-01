Лепсая: «Трансфер Бека-Бека невыгоден «Локомотиву»

Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

«В период, когда многие футболисты уезжают бесплатно, такая сделка по Бека-Бека кажется успехом. Хотя в большие европейские клубы с помощью правила ФИФА уезжают единицы.

Но если мы вооружимся калькулятором и включим основы арифметики, то поймeм, что игрока, которого купили за 6 миллионов евро по курсу рубля почти 90, продали за 12 миллионов евро по курсу 60.

Добавим сюда агентские, подъeмные и зарплату футболиста. Значит, сделка вывела клуб либо в ноль, либо в минус. Если разобраться, то на поверхности этот трансфер невыгоден клубу.

Никакой немецкой стратегии нет, в России быть еe не может. Результаты это показывают», – заявил Лепсая.