Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Лепсая: «Трансфер Бека-Бека невыгоден «Локомотиву»

    Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

    «В период, когда многие футболисты уезжают бесплатно, такая сделка по Бека-Бека кажется успехом. Хотя в большие европейские клубы с помощью правила ФИФА уезжают единицы.

    Но если мы вооружимся калькулятором и включим основы арифметики, то поймeм, что игрока, которого купили за 6 миллионов евро по курсу рубля почти 90, продали за 12 миллионов евро по курсу 60.

    Добавим сюда агентские, подъeмные и зарплату футболиста. Значит, сделка вывела клуб либо в ноль, либо в минус. Если разобраться, то на поверхности этот трансфер невыгоден клубу.

    Никакой немецкой стратегии нет, в России быть еe не может. Результаты это показывают», – заявил Лепсая.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

    Новости по теме
    Мостовой: «Продажа Бека-Бека – немецкая схема. Сначала развели на деньги «Локо», а теперь «Ниццу» 8
    Цорн рассказал о разговоре с Изидором после продажи Бека-Бека 1
    Стало известно, когда и как «Локомотив» получит деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:24
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11