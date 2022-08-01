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  • Червиченко не верит, что «Локо» продал Бека-Бека за 12+2 миллионов: «Это фантазия клуба»

Червиченко не верит, что «Локо» продал Бека-Бека за 12+2 миллионов: «Это фантазия клуба»

1 августа 2022, 14:54
7

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу».

«На мой взгляд трансфер Бека-Бека в «Ниццу» — это какая-то пиханина. Не стоит он таких денег. Я слабо верю в сумму в 12+2 миллиона евро, тем более зная, какая ситуация в Европе с деньгами, что за такого футболиста отгрузили такую сумму. Всe это похоже больше на фантазию.

Нам всегда озвучивают цифру, и мы их всегда принимаем на веру. Никому и никогда не удавалось заглянуть в документы. Они могут с таким же успехом сказать, что продали футболиста за 20 миллионов евро.

У меня веры в то, что говорят в «Локомотиве» нет никакой. Тем более, что Бека-Бека продали в «Ниццу». Это не самая богатая команда, чтобы отдавать такие деньги за такого пассажира», — сказал Червиченко.

  • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
  • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
  • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ницца Бека-Бека Алексис Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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Беспонтий
1659356050
в первый раз с червём согласен пиар хобот какой то для наполнения иссякающих цистерн ржд
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Вомбат
1659356367
"Мы их всегда принимаем на веру" - это очень странное завление. Во-первых не всегда. Во-вторых, если бюджет клуба не соответствует заявленному, то это раскрывается при аудите, и клуб штрафуется очень намного. Поэтому крупные цифры руководство клубов старается не искажать. По-поводу Бека-Бека 5 дней назад основной французский футбольный портал https://www.getfootballnewsfrance.com/ написал, что Ницца предложила 10 млн евро, но Локо хочет 12. Да, новость о переходе и о сумме трасфера на этом портале еще не прошла, но, думаю, что это вопрос ближайшего времени. А Червиченко я бы посоветовал пить бром, чтобы не лопнуть от зависти.
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SpartakMoskwa
1659356845
Сейчас начнут вылезать такие как Червиченко, Смородская Кикнадзе, и начнут лить грязь на руководство, а что делали вы когда были на месте Цорна? Продавали? Или покупали всякий мусор по типу Хенти, Шкулетич, Эдер, которые уходили потом за бесплатно, сначала на себя посмотрите потом лейте грязь на других
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jek718875
1659358475
Червич молоток!держи пять!там вор на воре
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моэм
1659363862
Ну в этот бредняк никто и не верит и так , а слова Цорна про 12+2 лямов больше похожи на анекдот . или сон вора... а все зачем то начали всерьёз обсуждать то что Цорну на самом деле просто приснилось.
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3meeeD
1659364600
Тоже не верю.Бред
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