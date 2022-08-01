Червиченко не верит, что «Локо» продал Бека-Бека за 12+2 миллионов: «Это фантазия клуба»

Червич молоток!держи пять!там вор на воре
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу».
«На мой взгляд трансфер Бека-Бека в «Ниццу» — это какая-то пиханина. Не стоит он таких денег. Я слабо верю в сумму в 12+2 миллиона евро, тем более зная, какая ситуация в Европе с деньгами, что за такого футболиста отгрузили такую сумму. Всe это похоже больше на фантазию.
Нам всегда озвучивают цифру, и мы их всегда принимаем на веру. Никому и никогда не удавалось заглянуть в документы. Они могут с таким же успехом сказать, что продали футболиста за 20 миллионов евро.
У меня веры в то, что говорят в «Локомотиве» нет никакой. Тем более, что Бека-Бека продали в «Ниццу». Это не самая богатая команда, чтобы отдавать такие деньги за такого пассажира», — сказал Червиченко.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.