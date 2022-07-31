Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Как так может быть? Мы же делаем все для людей». Тренер «Факела» Василенко – о Fan ID

    Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал факт введения в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта – для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один – есть.

    Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всe для людей», – сказал Василенко.

    • Fan ID действует на 5 стадионах РПЛ.
    • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
    • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

    Новости по теме
    Олимпийская чемпионка Мельникова поблагодарила «Факел» за спортивный ажиотаж в Воронеже
    Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами 2
    Тренер «Факела» Василенко: «Неловко раздавать автографы и фотографироваться с фанатами» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2015

      Semushkin Roman Valerievi 19 минут назад

      Сейчас по новостям расскажут как счастливые семьи наполняют безопасные стадионы. А на деле соотношение силовиков на стадионе к зрителям скоро будет 2 к 1. 60 ментов и 30 зрителей. Власть имущие этого и добиваются. Скоро для статистики персонал стадиона считать будут. На Урал уже меньше чем в холод ходят. Зато у депутатов и чинуш всё прекрасно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2707

      Ziklop 58 минут назад

      выгодная тема украсть денег для родных ***** при власти.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11