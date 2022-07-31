«Как так может быть? Мы же делаем все для людей». Тренер «Факела» Василенко – о Fan ID

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал факт введения в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта – для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один – есть.

Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всe для людей», – сказал Василенко.

Fan ID действует на 5 стадионах РПЛ.

«Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.

Это лучшие данные среди клубов РПЛ.

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу