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  • «Как так может быть? Мы же делаем все для людей». Тренер «Факела» Василенко – о Fan ID

«Как так может быть? Мы же делаем все для людей». Тренер «Факела» Василенко – о Fan ID

31 июля 2022, 11:05
13

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал факт введения в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта – для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один – есть.

Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всe для людей», – сказал Василенко.

  • Fan ID действует на 5 стадионах РПЛ.
  • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
  • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Василенко Олег
Комментарии (13)
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Ziklop
1659255802
выгодная тема украсть денег для родных ***** при власти.
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664
1659258114
Сейчас по новостям расскажут как счастливые семьи наполняют безопасные стадионы. А на деле соотношение силовиков на стадионе к зрителям скоро будет 2 к 1. 60 ментов и 30 зрителей. Власть имущие этого и добиваются. Скоро для статистики персонал стадиона считать будут. На Урал уже меньше чем в холод ходят. Зато у депутатов и чинуш всё прекрасно)
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BarStep
1659259530
В правильном направлении движемся.. На хоккее и др. массовых мероприятиях, увж. Олег Василенко, никто не жжет файеры и не бросает их в людей, никто не орёт благим матом, никто не ссыт в подтрибунных помещениях, никто не оскорбляет людей кричалками и баннерами, никто не швыряет в соседей седушки, вырванные тут же на стадионе... Вот и вся разница..
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Борис23
1659259897
Конечно у нас всё для людей, только для других.
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portero
1659260886
Конечно Всё для народа, как можно больше запретов и наказаний, и отсуствие какой либо возможности защитить себя, да и вообще что либо говорить.....
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BRO_football
1659261102
В хоккее, как и в других видах спорта нет такого тупого быдла, которые на матч приходят пьяными, которые хотят подраться с полицией или другими фанатами, которые жгут файеры, сидения и клубную атрибутику, которые скандируют матерные кричалки, которые кидают файеры и другие предметы на поле. А потом эти же люди жалуются в соцсетях, почему полиция с ними так жестока. Так что Fan ID нужен. И плевать, что всё это пьяное быдло будет бойкотировать матчи. Невелика потеря!
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paracetamol
1659264773
Ты не знаешь наших бюрократов. Для них важен принцип: абы чаго не вышло! А остальное - дрынь-трава!
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Mr Green
1659268050
сколько смотрю шайбу не слышал, чтоб там какие то массовые драки были. в англии помнится и пожёстче всё было, потом ввели паспортный контроль, побушевали и теперь поют на стадионах
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Lilipyt
1659388091
Если сравнивать, то сравнивать по полной. Послушайте кричалки в хоккее и в футболе. Сколько запрещенного проносят на стадион в хоккее и в футболе. Сколько драк было между болельщиками и полицейскими на стадионе в хоккее и в футболе. В добавок в хоккее есть группа поддержки которая танцует между рядов с болельщиками, не забывая как они одеты и выглядят, и ни кто их не трогает. На футбольном стадионе девушка смогла бы дотанцевать хоть один танец? Сомневаюсь! Разница между болельщиками колоссальная. Так же как на хоккей так и на футбол ходят одни и те же болельщики. Но почему-то ограничения и правила на хоккейном стадионе считаются нормой. Но те же правила в футбольном стадионе воспринимаются в штыки. В жизни все ограничения или правила пропи
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