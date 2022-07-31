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    Тренер «Факела» Василенко: «Неловко раздавать автографы и фотографироваться с фанатами»

    Главный тренер «Факела» Олег Василенко после матча третьего тура РПЛ против «Динамо» рассказал о внимании к собственной персоне.

    «Лучший матч в жизни по атмосфере? В моей жизни ещe был «Анжи». Но в Воронеже круто – здесь праздник и незабываемая атмосфера. У нас единение с болельщиками и командой.

    Да, всегда останавливаюсь после матча и раздаю автографы и фотографируюсь – это очень важно для людей. Для меня большая честь, что есть такое внимание к моей персоне. Мне неловко, но… Мы все вместе дарим радость – это совместная работа команды, тренерского штаба, генерального и спортивного директоров. Мы все вместе делаем», – сказал Василенко.

    • «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
    • У «Факела» после 3 туров 2 очка.
    • Следующий соперник – ЦСКА (6 августа).

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7302

      Томик 2 часа назад

      Отыграли великолепно. "Динамо" лишь по воле случая умудрилось в ничью свести матч. Видимо, звезды в какую-то то редкую фигуру выстроились - другой причины и не было никакой.

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