Тренер «Факела» Василенко: «Неловко раздавать автографы и фотографироваться с фанатами»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после матча третьего тура РПЛ против «Динамо» рассказал о внимании к собственной персоне.

«Лучший матч в жизни по атмосфере? В моей жизни ещe был «Анжи». Но в Воронеже круто – здесь праздник и незабываемая атмосфера. У нас единение с болельщиками и командой.

Да, всегда останавливаюсь после матча и раздаю автографы и фотографируюсь – это очень важно для людей. Для меня большая честь, что есть такое внимание к моей персоне. Мне неловко, но… Мы все вместе дарим радость – это совместная работа команды, тренерского штаба, генерального и спортивного директоров. Мы все вместе делаем», – сказал Василенко.

«Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.

У «Факела» после 3 туров 2 очка.

Следующий соперник – ЦСКА (6 августа).

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу