Захарян побил рекорд Дзагоева по ассистам в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил гол и отдал ассист в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

Захарян сделал 10-ю голевую передачу в РПЛ в возрасте 19 лет и 2 месяцев, став самым молодым игроком минимум с 2009 года, достигшим этой отметки.

Арсен превзошел достижение экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который сделал 10 ассистов в РПЛ в возрасте 19 лет и 10 месяцев.

19-летний Захарян стоит 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арсен провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с «Динамо» действует до 2024 года.

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