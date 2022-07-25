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    Захарян побил рекорд Дзагоева по ассистам в РПЛ

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил гол и отдал ассист в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

    Захарян сделал 10-ю голевую передачу в РПЛ в возрасте 19 лет и 2 месяцев, став самым молодым игроком минимум с 2009 года, достигшим этой отметки.

    Арсен превзошел достижение экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который сделал 10 ассистов в РПЛ в возрасте 19 лет и 10 месяцев.

    • 19-летний Захарян стоит 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Арсен провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Динамо» действует до 2024 года.

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: Opta

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