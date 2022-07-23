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    Мележиков: «Спартак» меняется, проявляет характер»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил победу над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ. Функционер видит изменения у команды.

    «Не хочу глубоко вдаваться в детали спортивной составляющей, но мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер. Это самое главное, на мой взгляд.

    Дорога в Краснодар была непростая, но, тем не менее, это не главное. Она может быть более простой – на поезде, например. Но футболисты изъявили желание поехать так, мы съездили», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.07.2022 23:04
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