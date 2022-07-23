Мележиков: «Спартак» меняется, проявляет характер»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил победу над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ. Функционер видит изменения у команды.

«Не хочу глубоко вдаваться в детали спортивной составляющей, но мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер. Это самое главное, на мой взгляд.

Дорога в Краснодар была непростая, но, тем не менее, это не главное. Она может быть более простой – на поезде, например. Но футболисты изъявили желание поехать так, мы съездили», – сказал Мележиков.

«Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд