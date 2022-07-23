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    Джанаев назвал лучшего вратаря России

    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, какого российского голкипера считает сильнейшим в стране.

    «Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям.

    Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.

    Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя», – сказал Джанаев.

    • 23-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом сезоне он пропустил 27 голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      НикКин 1 час назад

      Бред у нас нет вратарей вообще даже Акинфеев бесполезный вратарь а Сафонов подавно Был бы у нас вратарь он бы уже в зените играл

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