Джанаев назвал лучшего вратаря России

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, какого российского голкипера считает сильнейшим в стране.
«Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям.
Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.
Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя», – сказал Джанаев.
- 23-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В прошлом сезоне он пропустил 27 голов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»