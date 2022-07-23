Джанаев назвал лучшего вратаря России

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, какого российского голкипера считает сильнейшим в стране.

«Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям.

Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.

Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя», – сказал Джанаев.