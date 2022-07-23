Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джанаев назвал лучшего вратаря России

23 июля 2022, 15:30
2

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, какого российского голкипера считает сильнейшим в стране.

«Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям.

Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.

Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя», – сказал Джанаев.

  • 23-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В прошлом сезоне он пропустил 27 голов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

Еще по теме:
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы 8
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна 13
«Спартаку» предложили купить вратаря «Крыльев» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар Джанаев Сослан Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НикКин
1658581970
Бред у нас нет вратарей вообще даже Акинфеев бесполезный вратарь а Сафонов подавно Был бы у нас вратарь он бы уже в зените играл
Ответить
Главные новости
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
3
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
2
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
7
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
3
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
9
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
7
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
11
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
4
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Все новости
Все новости
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
1
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
9
Тренер «Акрона» оценил вариант с возвращением Дзюбы
13:54
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
7
В «Динамо» объяснили проблемы с подписанием новых игроков в Россию
13:35
1
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
9
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
13:17
2
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
4
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
9
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
5
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
3
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
5
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
29
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+