Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Слуцкий высказался о переходе Беленова в «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход в «Ростов» Никиты Медведева и трансфер Александра Беленова.

    • 35-летний вратарь бесплатно пришел из «Уфы».
    • С ним подписан контракт на 2 года.

    – Команду покинул Никита Медведев. Существенная ли это потеря и почему так получилось?

    – Очевидно, что иметь двух вратарей такого уровня мы изначально не планировали в Первой лиге. И Дюпин, и Медведев очень амбициозны и хотят быть первым номером в этой команде.

    Межсезонье близится к завершению, мы изначально думали, что какая-то группа игроков нас покинет. В зависимости от обстоятельств мы принимали те или иные решения.

    Здесь решение принято скорее в пользу Никиты. Он получил приглашение от команды Премьер-лиги и попросил нас помочь воспользоваться этой возможностью.

    – На замену подписали Беленова.

    – Это очень опытный голкипер. Не знаю, наверное, на протяжении десяти сезонов постоянно является основным вратарем во всех командах, где был.

    Наверное, он не в оптимальных кондициях, потому что в конце прошлого сезона он получил травму голеностопа и пропустил несколько месяцев.

    Но когда он наберет кондиции, мы прекрасно понимаем, что у нас есть два опытных квалифицированных вратаря, которые смогут конкурировать друг с другом.

    Новости по теме
    Слуцкий заплатил штраф за фаната «Рубина», которому сломали палец полицейские 8
    «Химки» окажут юридическую помощь Юрану, если он будет судиться с Селюком 4
    Селюк: «Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?» 15
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11