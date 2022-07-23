Слуцкий высказался о переходе Беленова в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход в «Ростов» Никиты Медведева и трансфер Александра Беленова.

35-летний вратарь бесплатно пришел из «Уфы».

С ним подписан контракт на 2 года.

– Команду покинул Никита Медведев. Существенная ли это потеря и почему так получилось?

– Очевидно, что иметь двух вратарей такого уровня мы изначально не планировали в Первой лиге. И Дюпин, и Медведев очень амбициозны и хотят быть первым номером в этой команде.

Межсезонье близится к завершению, мы изначально думали, что какая-то группа игроков нас покинет. В зависимости от обстоятельств мы принимали те или иные решения.

Здесь решение принято скорее в пользу Никиты. Он получил приглашение от команды Премьер-лиги и попросил нас помочь воспользоваться этой возможностью.

– На замену подписали Беленова.

– Это очень опытный голкипер. Не знаю, наверное, на протяжении десяти сезонов постоянно является основным вратарем во всех командах, где был.

Наверное, он не в оптимальных кондициях, потому что в конце прошлого сезона он получил травму голеностопа и пропустил несколько месяцев.

Но когда он наберет кондиции, мы прекрасно понимаем, что у нас есть два опытных квалифицированных вратаря, которые смогут конкурировать друг с другом.