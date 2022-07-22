Фанаты «Астаны» обратились в правительство Казахстана с просьбой отстранить директора клуба

Болельщиков «Астаны» не устраивает генеральный директор Тастанбек Есентаев. Соответствующее обращение направлено в правительство Казахстана.

«Болельщики ФК «Астана» написали коллективное письмо в адрес вице-премьера РК Ералы Тугжанова с требованием отстранить от занимаемой должности пока ещe генерального директора столичного клуба Тастанбека Есентаева.

Если выдумаете, что они это сделали по собственной инициативе, то глубоко заблуждаетесь. Хитрую многоходовочку мутит исполнительный директор «Астаны» Санжар Сейтказинов, и гневное обращение болельщиков вкупе с громким заявлением о собственной отставке после разгрома от «Ракува» – часть этого хитрого плана.

Таким образом, борьба за власть в ФК «Астана» выходит на новый уровень. Уже ни для кого не секрет, что между генеральным директором столичного клуба Тастанбеком Есентаевым и «кошельком» команды, директором «Фонда поддержки индустрии туризма и спорта» Асхатом Сейсембеком отношения более чем натянутые, и с каждым днeм они становятся только хуже. Каждый тянет одеяло на себя, совсем не думая о самой «Астане» и еe болельщиках. Результатом их «тесного взаимодействия» отчасти стал и позор с организацией чартера в Польшу.

И вот тут на авансцену выходит третья сила – исполнительный директор клуба Санжар Сейтказинов. В отличие от двух вышеупомянутых персонажей, Санжар Сейказинович обладает недюжинным интеллектом и острым стратегическим мышлением. Для него не составило особого труда столкнуть лбами куда более ограниченных в интеллектуальном плане оппонентов. Сейчас он, выражаясь шахматным языком, разыгрывает гамбит – вроде как жертвует собственным постом, чтобы в ближайшей перспективе занять ещe более высокую должность», – написал источник.