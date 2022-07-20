«Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра

У казахстанской «Астаны» возникли трудности с перелетом на первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против польского «Ракува».
Игра в Польше состоится завтра, 21 июля, а «Астана» еще не вылетела. Дело в том, что клуб не может найти свободный чартер.
Планируется, что вылет состоится только сегодня вечером. В таком случае у «Астаны» не будет предматчевой тренировки на стадионе соперника.
- «Астану» тренирует серб Срджан Благоевич.
- Самый дорогой игрок команды – Макс Эбонг (1,2 миллиона евро).
- «Астана» идет в КПЛ на 2-м месте.
Источник: Vesti.kz