«Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра

У казахстанской «Астаны» возникли трудности с перелетом на первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против польского «Ракува».

Игра в Польше состоится завтра, 21 июля, а «Астана» еще не вылетела. Дело в том, что клуб не может найти свободный чартер.

Планируется, что вылет состоится только сегодня вечером. В таком случае у «Астаны» не будет предматчевой тренировки на стадионе соперника.