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«Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра

У казахстанской «Астаны» возникли трудности с перелетом на первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против польского «Ракува».

Игра в Польше состоится завтра, 21 июля, а «Астана» еще не вылетела. Дело в том, что клуб не может найти свободный чартер.

Планируется, что вылет состоится только сегодня вечером. В таком случае у «Астаны» не будет предматчевой тренировки на стадионе соперника.

  • «Астану» тренирует серб Срджан Благоевич.
  • Самый дорогой игрок команды – Макс Эбонг (1,2 миллиона евро).
  • «Астана» идет в КПЛ на 2-м месте.

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Источник: Vesti.kz

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