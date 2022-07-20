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«Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра

20 июля 2022, 09:14
1

У казахстанской «Астаны» возникли трудности с перелетом на первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против польского «Ракува».

Игра в Польше состоится завтра, 21 июля, а «Астана» еще не вылетела. Дело в том, что клуб не может найти свободный чартер.

Планируется, что вылет состоится только сегодня вечером. В таком случае у «Астаны» не будет предматчевой тренировки на стадионе соперника.

  • «Астану» тренирует серб Срджан Благоевич.
  • Самый дорогой игрок команды – Макс Эбонг (1,2 миллиона евро).
  • «Астана» идет в КПЛ на 2-м месте.

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Источник: Vesti.kz
Лига конференций Казахстан. Премьер-лига Ракув Астана
Комментарии (1)
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Enter2006
1658302016
Только что проверил, действительно полная задница. А что заранее то не забронировали? Дробите команду и разными рейсами отправляйте, чтож теперь. Либо вечером без трени, я бы выбрал этот вариант если уж так случилось.
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