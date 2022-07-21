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  • «Это просто бред». Жоржиньо – о том, что победитель Евро не получает путевку на ЧМ

«Это просто бред». Жоржиньо – о том, что победитель Евро не получает путевку на ЧМ

21 июля 2022, 10:55
6

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о том, что его команда не сыграет на ЧМ-2022.

«Смешно, что победитель Евро не попадает напрямую на чемпионат мира. Почему так? Узнайте у ФИФА и УЕФА...

Для чего тогда выигрывать чемпионат Европы? Это победа ради победы? Клуб, выигравший Лигу Европы, выходит в Лигу чемпионов. Победитель ЛЧ выступает на клубном чемпионате мира. Клубный ЧМ – вершина, дальше подниматься некуда.

А тут получается, что ты выигрываешь Евро, Кубок Америки, Кубок Азии, но не выходишь на ЧМ напрямую. Это просто бред», – заявил Жоржиньо.

  • Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.
  • На ЧМ-2022 команда не попала, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).

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Источник: Globo Esporte
Чемпионат мира Италия Жоржиньо
Комментарии (6)
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orlovcar
1658391611
кто виноват, что македонии влетели?
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Skull_Boy
1658392001
Да вы и Евро случайно выиграли
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Enter2006
1658393791
Бред - это проиграть Северной Македонии когда как "выиграли Евро, Кубок Америки, Кубок Азии". Тч всё по делу.
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серега кашин
1658394104
не надо ныть, а просто доказывайте свою силу, а то получается что че был случайностью
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adekvat0726
1658402745
Логика в его словах есть. Иначе надо тогда отменить что победитель Лиги Европы выходит напрямую в Лигу Чемпионов.
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