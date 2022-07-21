«Это просто бред». Жоржиньо – о том, что победитель Евро не получает путевку на ЧМ

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о том, что его команда не сыграет на ЧМ-2022.
«Смешно, что победитель Евро не попадает напрямую на чемпионат мира. Почему так? Узнайте у ФИФА и УЕФА...
Для чего тогда выигрывать чемпионат Европы? Это победа ради победы? Клуб, выигравший Лигу Европы, выходит в Лигу чемпионов. Победитель ЛЧ выступает на клубном чемпионате мира. Клубный ЧМ – вершина, дальше подниматься некуда.
А тут получается, что ты выигрываешь Евро, Кубок Америки, Кубок Азии, но не выходишь на ЧМ напрямую. Это просто бред», – заявил Жоржиньо.
- Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.
- На ЧМ-2022 команда не попала, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).
Источник: Globo Esporte