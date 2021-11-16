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«Это просто бред». Жоржиньо – о том, что победитель Евро не получает путевку на ЧМ

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о том, что его команда не сыграет на ЧМ-2022.

«Смешно, что победитель Евро не попадает напрямую на чемпионат мира. Почему так? Узнайте у ФИФА и УЕФА...

Для чего тогда выигрывать чемпионат Европы? Это победа ради победы? Клуб, выигравший Лигу Европы, выходит в Лигу чемпионов. Победитель ЛЧ выступает на клубном чемпионате мира. Клубный ЧМ – вершина, дальше подниматься некуда.

А тут получается, что ты выигрываешь Евро, Кубок Америки, Кубок Азии, но не выходишь на ЧМ напрямую. Это просто бред», – заявил Жоржиньо.

  • Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.
  • На ЧМ-2022 команда не попала, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).

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Источник: Globo Esporte

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16445

    Cleaner 13 минут назад

    Ноющий итальяшка.(((

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    Рейтинг: +7256

    серега кашин 30 минут назад

    не надо ныть, а просто доказывайте свою силу, а то получается что че был случайностью

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    Рейтинг: +3761

    Enter2006 35 минут назад

    Бред - это проиграть Северной Македонии когда как "выиграли Евро, Кубок Америки, Кубок Азии". Тч всё по делу.

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    Рейтинг: +13763

    Skull_Boy 1 час назад

    Да вы и Евро случайно выиграли

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    Рейтинг: +368

    orlovcar 1 час назад

    кто виноват, что македонии влетели?

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