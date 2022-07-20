Солдатенков из «Крыльев Советов»: «Премиальные приходилось выбивать»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал, что ему приходилось добывать деньги для партнеров.

«Я ответственный, так бы охарактеризовал себя. Ответственный за все, что происходит внутри команды.

Приходилось двойные премиальные выбивать, это, наверное, самое интересное. После хорошей тяжелой игры ты приходишь, все кричат «двойные, двойные», а звонить-то тебе. В «Чертаново» в большинстве случаев Николай Юрьевич Ларин сам заходил в раздевалку и говорил, что будут двойные.

Оклады там были не особо большие, последние два сезона мы пытались заработать на премиальных в основном. Двойные премиальные были тем, что нужно», – сказал игрок.