Новичок «Зенита» Мантуан рассказал о своей травме и сроках восстановления

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о совей травме.
— Как оцените сейчас свое физическое состояние? Несколько недель назад были новости о вашей травме.
— Чувствую себя уже гораздо лучше. Думаю, в ближайшие недели я вернусь на поле, чтобы вплотную познакомиться с одноклубниками и начать самым лучшим образом помогать команде.
- «Зенит» арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером.
Источник: сайт «Зенита»