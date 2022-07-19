Новичок «Зенита» Мантуан рассказал о своей травме и сроках восстановления

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о совей травме.

— Как оцените сейчас свое физическое состояние? Несколько недель назад были новости о вашей травме.

— Чувствую себя уже гораздо лучше. Думаю, в ближайшие недели я вернусь на поле, чтобы вплотную познакомиться с одноклубниками и начать самым лучшим образом помогать команде.