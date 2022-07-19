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Новичок «Зенита» Мантуан рассказал о своей травме и сроках восстановления

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о совей травме.

— Как оцените сейчас свое физическое состояние? Несколько недель назад были новости о вашей травме.

— Чувствую себя уже гораздо лучше. Думаю, в ближайшие недели я вернусь на поле, чтобы вплотную познакомиться с одноклубниками и начать самым лучшим образом помогать команде.

  • «Зенит» арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
  • Полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером.

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Источник: сайт «Зенита»

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