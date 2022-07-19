Семак высказался о конкуренции в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о мотивации команды, конкуренции в РПЛ и осечке в матче с «Химками» (1:1).

– Как вы избегаете чемпионской сытости, усталости от побед?

– Мне кажется, на первом месте работа, а результат имеет важное значение, но он второстепенен.

Неважно, сколько чего мы выиграли, мы стараемся в своей работе думать о том, как выиграть следующий матч.

– Долетают до вас наверняка комментарии, что корону «Зениту» можно отдавать уже сейчас. В ком вы видите реального конкурента?

– На примере многих чемпионатов видно, что всегда появляется команда, которая в определенном сезоне становится лучше.

– С «Химками» клуб последний раз терял очки в 2007 году. Но почему с этой командой матчи сложны?

– Игрой я недоволен. Были хорошие моменты, контроль и начало матча, но что касается обороны, то здесь мы должны играть лучше.