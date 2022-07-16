«Несусветная глупость». Баженов – об удалении Рыбуса за десять секунд

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал удаление защитника команды Мацея Рыбуса на 42-й минуте матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Поляк в течение десяти секунд получил две желтые карточки.

«По поводу удаления Рыбуса? Считаю, что это было чистейшее удаление. Тот момент у Рыбуса – глупость несусветная. Я так понимаю, что там не за откидку мяча, а там еще спровоцировал как-то.

Там фол на желтую тянул, и еще он откинул мяч. Думаю, что не за откидку, а потом они что-то зарубились, сцепились. И здесь он получил сразу две карточки. Взрослый парень, должен головой думать. Сейчас следят за всем этим пристально», – сказал Баженов.