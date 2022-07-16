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Мостовой считает, что судья мог не удалять Рыбуса: «Пропусти момент и ничего страшного»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил удаление защитника Мацея Рыбуса в матче первого тура РПЛ против «Ахмата». Поляк получил две желтые карточки за десять секунд.

«Красная карточка на пустом месте. Безусловно, это эмоции, но для меня это не красная карточка. Судья мог и не удалять Рыбуса.

Вспомните, сколько моментов в том сезоне было, когда футболисты прыгали в ноги — людям чуть ли ноги не ломали. Затем судьи смотрели VAR и ничего не давали. А потом мы рассуждали, как здесь можно было не дать красную карточку, а они нам объясняли, что это такое вот правило. Да, в этом моменте Рыбус получил вторую жeлтую за эмоции, но судья, ты же тоже на эмоциях, пропусти момент и ничего страшного», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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