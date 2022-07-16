Дзагоев рассказал, готов ли он к переходу в «Аланию»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на заявление вице-президента «Алании» Данила Гуриева.

По его словам, 32-летний футболист очень хочет перейти в клуб из Владикавказа и ждет соответствующего предложения.

«Пока рано говорить о моей готовности перейти в «Аланию». Мы общались с руководством, клуб обозначил интерес, но на данный момент мы ничего конкретного не обсуждали.

Официальных предложений тоже не было. Если оно поступит, я, конечно, его рассмотрю – с уважением отношусь к клубу из родной республики», – сказал Дзагоев.