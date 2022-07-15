Дзагоев: «Веду переговоры с клубами из Турции и ОАЭ»

Полузащитник Алан Дзагоев поговорил о будущем. Сейчас он свободный агент.
«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже всe в порядке.
Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны, мы ведeм переговоры», – сказал Дзагоев.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
Источник: «Чемпионат»