Дзагоев: «Веду переговоры с клубами из Турции и ОАЭ»

Полузащитник Алан Дзагоев поговорил о будущем. Сейчас он свободный агент.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже всe в порядке.

Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны, мы ведeм переговоры», – сказал Дзагоев.