Федотов высказался против введения Fan ID

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к появлению на российских стадионах системы Fan ID.
«Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах.
Всe проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдeт от наказания.
Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение.
Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.
Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всe, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несeт под собой решение ввести Fan ID.
Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам. У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне.
Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всe-таки вернулись на трибуны. Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей», – заявил Федотов.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.