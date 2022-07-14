Федотов высказался против введения Fan ID

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к появлению на российских стадионах системы Fan ID.

«Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах.

Всe проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдeт от наказания.

Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение.

Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.

Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всe, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несeт под собой решение ввести Fan ID.

Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам. У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне.

Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всe-таки вернулись на трибуны. Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей», – заявил Федотов.