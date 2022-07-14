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Федотов высказался против введения Fan ID

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к появлению на российских стадионах системы Fan ID.

«Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах.

Всe проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдeт от наказания.

Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение.

Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.

Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всe, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несeт под собой решение ввести Fan ID.

Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам. У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне.

Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всe-таки вернулись на трибуны. Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей», – заявил Федотов.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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14.07.2022 23:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +3638

    Enter2006 1 час назад

    Согласен. Fan ID не место в России, особенно в такое тяжелое время как сейчас. Пиво они хотят вернуть на стадионы, видите ли недостача в миллиарды, а то что этот Fan ID сожрёт десятки миллиардов БЮДЖЕТНЫХ денег только на старте, всем "сверху" фиолетово...

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