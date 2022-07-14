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  • «***, вы будете читать тексты?! У нас никто не уехал!» Гендиректор «Зенит» разозлился из-за вопроса об уходе Алберто

«***, вы будете читать тексты?! У нас никто не уехал!» Гендиректор «Зенит» разозлился из-за вопроса об уходе Алберто

14 июля 2022, 14:55
28

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе нападающего Юри Алберто в «Интернасьонал».

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

– В марте вы говорили, что когда у других клубов уезжают легионеры, – это вопрос к менеджерам. Теперь у вас уезжают легионеры. Получается, вы не справляетесь?

– У нас никто не уехал!

– Но Юри Алберто уехал же.

– ***, вы будете читать тексты?! Алберто обменян по аренде на двух футболистов.

– Это не по собственной воле игрока было?

– Нет.

– То есть вы хотели его отдать?

– Слушайте, вы читайте мои заявления. Произошла двусторонняя аренда. Все!

– Вы были в ней заинтересованы?

– Да.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри Медведев Александр
Комментарии (28)
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Fusballer
1657799827
Звездит.
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gunstilzit
1657799924
Пукан подгорел?
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ilichkadr
1657800101
На месте Медведева я бы этого охотника за жаренным в школу отправил учить русский язык!
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Беспонтий
1657801177
ну не умеет медведев провокаторов на хир вежливо посылать ну не его это серёжа бы очень мило опустил ублюдка
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Spirit_78
1657805354
Журналистика в России полностью деградировала, к сожалению. А Медведеву хотел бы пожелать побольше самообладания, т.к. убогих журналюг на пути встретится очень много.
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Мага 13
1657806561
культурная столица, ×yли
Ответить
Play
1657808450
Ну да, ну да, обменяли доллар на два рубля и считают это сделкой, а не на*баловом.
Ответить
Axe111
1657808999
Че ты там вообще выпукиыаешь
Ответить
lipatov32
1657813788
Этот блатняк питерский во всех эшелонах власти засел! Стыдоба!!!
Ответить
balam
1657816748
интересно,им ща в рублях платят?и энтот гендиректор до вофки сапожником работал в Ленинграде?гондурас
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