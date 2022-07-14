Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

«***, вы будете читать тексты?! У нас никто не уехал!» Гендиректор «Зенит» разозлился из-за вопроса об уходе Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе нападающего Юри Алберто в «Интернасьонал».

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

– В марте вы говорили, что когда у других клубов уезжают легионеры, – это вопрос к менеджерам. Теперь у вас уезжают легионеры. Получается, вы не справляетесь?

– У нас никто не уехал!

– Но Юри Алберто уехал же.

– ***, вы будете читать тексты?! Алберто обменян по аренде на двух футболистов.

– Это не по собственной воле игрока было?

– Нет.

– То есть вы хотели его отдать?

– Слушайте, вы читайте мои заявления. Произошла двусторонняя аренда. Все!

– Вы были в ней заинтересованы?

– Да.

Новости по теме
«Кубка РПЛ не будет». Гендиректор «Зенита» подтвердил, что Кубок России будет реформирован 5
Азмун: «Если бы я остался в «Зените», то не приостанавливал бы контракт» 3
Семин – о пятом чемпионстве «Зенита» подряд: «Я с этим не согласен» 10
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:55
Комментарии18
...
  • ...
    Рейтинг: +3453

    Axe111 19 минут назад

    Че ты там вообще выпукиыаешь

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2657

    Play 28 минут назад

    Ну да, ну да, обменяли доллар на два рубля и считают это сделкой, а не на*баловом.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5475

    afw13 59 минут назад

    культурная столица, ×yли

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3814

    Spirit_78 1 час назад

    Журналистика в России полностью деградировала, к сожалению. А Медведеву хотел бы пожелать побольше самообладания, т.к. убогих журналюг на пути встретится очень много.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2966

    acor94 > Spirit_78 1 час назад

    А в чем убогость? Убогость это когда игрок, за которого отдали 25 миллионов кидает наш клуб! В этом году аренда, в следующем аренда, а потом кончается контракт и он уходит бесплатно. 25 миллионов за 15 матчей. ****** подло

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +675

    dragoon000320 2 часа назад

    какой же отвратительный тип этот Медведев, типичный кремлевский холуй...

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3986

    Беспонтий 2 часа назад

    ну не умеет медведев провокаторов на хир вежливо посылать
    ну не его это
    серёжа бы очень мило опустил ублюдка

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16283

    ilichkadr 2 часа назад

    На месте Медведева я бы этого охотника за жаренным в школу отправил учить русский язык!

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8654

    R_a_i_n > ilichkadr 2 часа назад

    Этот охотник словил Медведева на слове. Получается звездабол этот Медведев? Нет?

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16283

    ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

    Медведев учился в советской школе, а журналюга это выкидыш ЕГЭ. Ну, не видит сей мальчиш разницу между арендой и ушёл с концами, т.е. расторг контракт! На месте Медведева я бы его на хер послал!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2966

    acor94 > ilichkadr 2 часа назад

    Ну знаешь ли. Крыховяк тоже в аренду ушёл))

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14383

    Fusballer > ilichkadr 2 часа назад

    Медведеву тридцатка всего. Так что он такая же жертва ЕГЭ. По-крайней мере если судить по ссылке бомбардира.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15511

    Barmaleushka > Fusballer 1 час назад

    Истово верь что пишется на "бомбе" - и будет тебе сщастье )))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3634

    Enter2006 > Fusballer 1 час назад

    1955 года выпуска он. Но всё равно "жертва" хоть и не ЕГЭ, но газпромовский выкормышь.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8654

    R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

    Эээээ, дружище, не надо громких слов про ЕГЭ. Этот выкидыш сказал все как есть, поэтому Медведев так и взбесился.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +478

    gunstilzit 2 часа назад

    Пукан подгорел?

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16283

    ilichkadr > gunstilzit 2 часа назад

    У журналюги пукан поджогу не подлежит, поскольку сделан из негорючего материала.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14383

    Fusballer 2 часа назад

    Звездит.

    8
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11