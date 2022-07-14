«***, вы будете читать тексты?! У нас никто не уехал!» Гендиректор «Зенит» разозлился из-за вопроса об уходе Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе нападающего Юри Алберто в «Интернасьонал».

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

«Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

– В марте вы говорили, что когда у других клубов уезжают легионеры, – это вопрос к менеджерам. Теперь у вас уезжают легионеры. Получается, вы не справляетесь?

– У нас никто не уехал!

– Но Юри Алберто уехал же.

– ***, вы будете читать тексты?! Алберто обменян по аренде на двух футболистов.

– Это не по собственной воле игрока было?

– Нет.

– То есть вы хотели его отдать?

– Слушайте, вы читайте мои заявления. Произошла двусторонняя аренда. Все!

– Вы были в ней заинтересованы?

– Да.