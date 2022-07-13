УЕФА утвердил призовые на сезон еврокубков

Стали известны размеры призовых для участников еврокубков сезона-2022/23. Общая сумма – 3,5 миллиарда евро.

Участники Лиги чемпионов получат 2,032 миллиарда.

Клубы, вылетевшие в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 миллионов евро. За выход в групповую стадию причитается 15,64 миллиона.

Каждая победа в группе оценивается в 2,8 миллиона, ничья – 930 тысяч. Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов стоит 9,6 миллиона, в четвертьфинал – 10,6 миллиона, в полуфинал – 12,5 миллиона. Клубы-финалисты турнира получат по 15,5 миллиона. Победитель ЛЧ заработает еще 4,5 миллиона.

Участникам Лиги Европы выделено 465 миллионов призовых, а клубам Лиги конференций – 235.Участники Суперкубка УЕФА получат по 3,5 миллиона евро, победитель – дополнительный миллион.