УЕФА утвердил призовые на сезон еврокубков

Стали известны размеры призовых для участников еврокубков сезона-2022/23. Общая сумма – 3,5 миллиарда евро.
Участники Лиги чемпионов получат 2,032 миллиарда.
Клубы, вылетевшие в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 миллионов евро. За выход в групповую стадию причитается 15,64 миллиона.
Каждая победа в группе оценивается в 2,8 миллиона, ничья – 930 тысяч. Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов стоит 9,6 миллиона, в четвертьфинал – 10,6 миллиона, в полуфинал – 12,5 миллиона. Клубы-финалисты турнира получат по 15,5 миллиона. Победитель ЛЧ заработает еще 4,5 миллиона.
Участникам Лиги Европы выделено 465 миллионов призовых, а клубам Лиги конференций – 235.Участники Суперкубка УЕФА получат по 3,5 миллиона евро, победитель – дополнительный миллион.
- Квалификация Лиги чемпионов и Лиги конференций уже идет.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»