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В «Торпедо» прокомментировали возможное подписание Черышева

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал новость о том, что клуб подпишет полузащитника сборной России Дениса Черышева.

«Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звeздных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи.

У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха! Но давайте объективно – такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть.

Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Маслов.

  • Черышев – свободный агент.
  • «Валенсия» не стала продлевать с ним контракт.
  • В прошедшем сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах за «Валенсию».

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Источник: «Чемпионат»

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