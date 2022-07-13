В «Торпедо» прокомментировали возможное подписание Черышева

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал новость о том, что клуб подпишет полузащитника сборной России Дениса Черышева.

«Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звeздных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи.

У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха! Но давайте объективно – такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть.

Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить», — сказал Маслов.