«Торпедо» хочет подписать Черышева. Клуб пытается заинтересовать его в переходе

«Торпедо» интересуется экс-полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.

Пл информации «РБ Спорт», московский клуб ведет диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина в переходе.

Черышев готов рассматривать варианты в РПЛ, но конкретных предложений пока не было. «Торпедо» сделает предложение, если игрока заинтересует вариант с переходом.