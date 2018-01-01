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«Торпедо» хочет подписать Черышева. Клуб пытается заинтересовать его в переходе

«Торпедо» интересуется экс-полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.

Пл информации «РБ Спорт», московский клуб ведет диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина в переходе.

Черышев готов рассматривать варианты в РПЛ, но конкретных предложений пока не было. «Торпедо» сделает предложение, если игрока заинтересует вариант с переходом.

  • Черышев – свободный агент.
  • «Валенсия» не стала продлевать с ним контракт.
  • В прошедшем сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах за «Валенсию».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11964

    ВетеR 15 минут назад

    этого "хрустального" можно только бабками заинтересовать
    ему без разницы, где на лавке сидеть

    0
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    Рейтинг: +15915

    Cleaner 32 минуты назад

    УУУУУууууткАААААААА....

    0
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    Рейтинг: +1448

    Alex Y 47 минут назад

    Шутники))

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