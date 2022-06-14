«Торпедо» хочет подписать Черышева. Клуб пытается заинтересовать его в переходе

«Торпедо» интересуется экс-полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.
Пл информации «РБ Спорт», московский клуб ведет диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина в переходе.
Черышев готов рассматривать варианты в РПЛ, но конкретных предложений пока не было. «Торпедо» сделает предложение, если игрока заинтересует вариант с переходом.
- Черышев – свободный агент.
- «Валенсия» не стала продлевать с ним контракт.
- В прошедшем сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах за «Валенсию».
Источник: «РБ Спорт»