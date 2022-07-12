Карпин: «Есть ощущение, что отстранение России затянется на 5-6 лет»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

— Нет ощущения, что вся эта история с отстранением сборной и клубов — это более чем надолго, лет на 5-6, что это не вопрос следующего сезона?

— Ощущение такое есть. Но давайте говорить честно — сейчас никто не знает, насколько отстранение затянется. Нет ясности, кроме той, что это надолго.