Карпин: «Есть ощущение, что отстранение России затянется на 5-6 лет»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении российских команд от международных матчей.
— Нет ощущения, что вся эта история с отстранением сборной и клубов — это более чем надолго, лет на 5-6, что это не вопрос следующего сезона?
— Ощущение такое есть. Но давайте говорить честно — сейчас никто не знает, насколько отстранение затянется. Нет ясности, кроме той, что это надолго.
- 2 мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Дисквалификация рассчитана до конца сезона-2022/23.
- CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.
Источник: «РБ Спорт»