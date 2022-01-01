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Карпин: «Есть ощущение, что отстранение России затянется на 5-6 лет»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

— Нет ощущения, что вся эта история с отстранением сборной и клубов — это более чем надолго, лет на 5-6, что это не вопрос следующего сезона?

— Ощущение такое есть. Но давайте говорить честно — сейчас никто не знает, насколько отстранение затянется. Нет ясности, кроме той, что это надолго.

  • 2 мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Дисквалификация рассчитана до конца сезона-2022/23.
  • CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 22:44
Комментарии1
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    Рейтинг: +16535

    paracetamol 6 минут назад

    От чего отстранение? Скоро отстраняться будет не от чего!

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