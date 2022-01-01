CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков

если не допустят, то буду надеяться, что санкционная канадская турбина для северного потока до нас не доедет, а затонет. пусть европа и, в частности, члены уефы и cas морозят жoпы зимой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел обращение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА.
В мае четыре клуба РПЛ подали апелляции на отстранение от еврокубков.
«Заседание уже состоялось, оно длилось более трех часов. Решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели», – сообщили источники ТАСС.
- 2 мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Дисквалификация рассчитана до конца сезона-2022/23.