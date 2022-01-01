CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел обращение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА.

В мае четыре клуба РПЛ подали апелляции на отстранение от еврокубков.

«Заседание уже состоялось, оно длилось более трех часов. Решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели», – сообщили источники ТАСС.