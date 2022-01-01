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CAS до конца недели сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел обращение «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА.

В мае четыре клуба РПЛ подали апелляции на отстранение от еврокубков.

«Заседание уже состоялось, оно длилось более трех часов. Решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели», – сообщили источники ТАСС.

  • 2 мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Дисквалификация рассчитана до конца сезона-2022/23.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1494

    fakeid 6 минут назад

    если не допустят, то буду надеяться, что санкционная канадская турбина для северного потока до нас не доедет, а затонет. пусть европа и, в частности, члены уефы и cas морозят жoпы зимой.

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    Рейтинг: +264

    kostilio 8 минут назад

    блин ,было бы реально круто ,если бы сняли запрет,такая бы шумиха поднялась,но увы cas тож подмяли под себя политики

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