Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обратились в CAS с просьбой отменить решение УЕФА об отстранении от еврокубков

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков на следующий сезон.

Клубы считают, что данное решение противоречит принципам об отсутствии дискриминации УЕФА и должно быть отменено, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Динамо» – об апелляции в CAS: «Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдeн»
Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная будет где-то играть. Нас убили и уничтожили!» 1
Андрей Мостовой: «После дебюта за сборную России получил жeсткий пихач от мамы»
Источник: телеграм-канал «Мутко против»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:03
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1025

    Узб@гоеный 5 минут назад

    Бесполезно. Это чисто политика. Еврорейх превратился для ВША ковриком для ног. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11