Бесполезно. Это чисто политика. Еврорейх превратился для ВША ковриком для ног. Гыгыгы
«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков на следующий сезон.
Клубы считают, что данное решение противоречит принципам об отсутствии дискриминации УЕФА и должно быть отменено, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?