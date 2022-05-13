«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обратились в CAS с просьбой отменить решение УЕФА об отстранении от еврокубков

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков на следующий сезон.

Клубы считают, что данное решение противоречит принципам об отсутствии дискриминации УЕФА и должно быть отменено, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?