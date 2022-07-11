«Не из-за бюджета». Семин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался об успешности «Зенита».

– Есть ли у кого-то шансы приструнить «Зенит»? Или он так силен, что интрига умерла до начала первенства?

– Во-первых, команды, которые у нас есть, это ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар», они просто обязаны создать конкуренцию, потому что у этих команд большие бюджеты, у этих команд так много хороших игроков.

Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

– Кто работает, тот и ест.

– Да, какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков.

Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают...

Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион.