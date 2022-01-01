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«Не из-за бюджета». Семин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался об успешности «Зенита».

– Есть ли у кого-то шансы приструнить «Зенит»? Или он так силен, что интрига умерла до начала первенства?

– Во-первых, команды, которые у нас есть, это ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар», они просто обязаны создать конкуренцию, потому что у этих команд большие бюджеты, у этих команд так много хороших игроков.

Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

– Кто работает, тот и ест.

– Да, какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков.

Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают...

Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион.

  • «Зенит» в 4 последних сезонах становился чемпионом России.
  • В субботу петербуржцы разгромили «Спартак» (4:0) в Суперкубке.

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Источник: «Комсомольская правда»

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Сегодня, 21:40
Комментарии18
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    Рейтинг: +11676

    BRO_football 1 минуту назад

    Действительно. Это из-за Зенита его главные конкуренты - ЦСКА, и Локомотив, и Спартак, и Динамо, и Краснодар частенько любят сливать матчи аутсайдерам из низа таблицы.

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    Рейтинг: +88

    Лицом_на_клаве 7 минут назад

    У Спартака бюджет немногим меньше, а каков результат? Где Зенит, а где Спартак? Правильно Зенит уже классом даже выше чем Спартак.

    0
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    Рейтинг: +32240

    VVM1964 11 минут назад

    Правильно - бюджет вторичен, а вот админресурс - первичен !!!

    1
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    Рейтинг: +24481

    bset 19 минут назад

    Не из-за бюджета, а из-за гениального тренера

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    Рейтинг: +406

    кaстрюлька 20 минут назад

    Бухарик, а чё твой Сирожа Сельмаг Фуфу в чемпионы тогда не вывел-то, а? Совсем мозг пропил. Орлов и Сёмин, как два престарелых друга - Альцгеймер с Паркинсоном

    4
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    Рейтинг: +4359

    mopecekca > кaстрюлька 25 минут назад

    полностью согласен!!

    1
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    Рейтинг: +8576

    R_a_i_n 28 минут назад

    Ну естественно нет. При чем тут бюджет-то. Это кристальной чистоты гений Серёжи Семака вырастил Малколма и Клаудиньо. Сколько лет он возился с пацанами. Теперь вот пожинают плоды.

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    Рейтинг: +4776

    Красногорск_Фан 29 минут назад

    Юпс прав в том что зенит единственный кто имеет системный и устойчивый подход к развитию. Вместо распилов, тренерской чехарды, приглашения очередных волшебников и прочих радостей. Остальные периодически ломают то что работает и становится не лучше а как обычно.

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    Рейтинг: +70

    RedMaksim97 > Красногорск_Фан 28 минут назад

    И в Зените есть распилы. Не волнуйся

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    Рейтинг: +8576

    R_a_i_n > Красногорск_Фан 27 минут назад

    Вот с распилами ты погорячился. Чем больше денег, тем больше распилы.

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    Рейтинг: +4776

    Красногорск_Фан > R_a_i_n 14 минут назад

    Ладно , ладно. В Локомотиве просто распилы последних лет приняли совсем уж открытые и уродливые формы.

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    Рейтинг: +70

    RedMaksim97 41 минуту назад

    Под лизал ublyudkam

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    Рейтинг: +6645

    Semenycch 56 минут назад

    Браво Шпалыч!

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    Рейтинг: +8576

    R_a_i_n > Semenycch 3 минуты назад

    Брысь под лавку!

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    Рейтинг: +1478

    fakeid 1 час назад

    работает - не трогай © требуется только поддерживать плановую текучку. но и на каждого ушедшего взамен приобретается игрок сильнее предыдущего, вот и весь секрет. это вам не спартаг, откуда бегут, смазав Ж вазелином, а взамен завозится зулусский неликвид и прочие кофрие.

    а ещё однажды лет 10 назад митрофанов, когда был гендиром зенита, сказал очень правильную вещь: "я лучше куплю двух классных игроков, чем десять посредственностей". примерно так выразился. с намёком на спартак. и теперь мы видим, чья тактика оказалась верной.

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    Рейтинг: +70

    RedMaksim97 > fakeid 40 минут назад

    Не только намеком на Спартак

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    Рейтинг: +70

    RedMaksim97 > fakeid 35 минут назад

    В нашей стране и чемпионате всё делается только для одной команды. Потому в такие Команды как Локомотив, Спартак и ЦСКА специально завозят нелеквид - типа Анджорин, Кофрие, Бохинен, Гайч итд. Чтобы Зенит мог спокойно выигрывать

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    Рейтинг: +4776

    Красногорск_Фан > RedMaksim97 32 минуты назад

    И еще специально обученные бакланы над зенит ареной устрашающе кричат запугивая игроков соперника.

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