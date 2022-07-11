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«Не из-за бюджета». Семин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

11 июля 2022, 21:40
23

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался об успешности «Зенита».

– Есть ли у кого-то шансы приструнить «Зенит»? Или он так силен, что интрига умерла до начала первенства?

– Во-первых, команды, которые у нас есть, это ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар», они просто обязаны создать конкуренцию, потому что у этих команд большие бюджеты, у этих команд так много хороших игроков.

Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

– Кто работает, тот и ест.

– Да, какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков.

Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают...

Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион.

  • «Зенит» в 4 последних сезонах становился чемпионом России.
  • В субботу петербуржцы разгромили «Спартак» (4:0) в Суперкубке.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (23)
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RedMaksim97
1657567082
Под лизал ublyudkam
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Красногорск_Фан
1657567798
Юпс прав в том что зенит единственный кто имеет системный и устойчивый подход к развитию. Вместо распилов, тренерской чехарды, приглашения очередных волшебников и прочих радостей. Остальные периодически ломают то что работает и становится не лучше а как обычно.
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R_a_i_n
1657567902
Ну естественно нет. При чем тут бюджет-то. Это кристальной чистоты гений Серёжи Семака вырастил Малколма и Клаудиньо. Сколько лет он возился с пацанами. Теперь вот пожинают плоды.
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VVM1964
1657568926
Правильно - бюджет вторичен, а вот админресурс - первичен !!!
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BRO_football
1657569519
Действительно. Это из-за Зенита его главные конкуренты - ЦСКА, и Локомотив, и Спартак, и Динамо, и Краснодар частенько любят сливать матчи аутсайдерам из низа таблицы.
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JTherry
1657570491
"...вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают..." ...главный арбитр матча за Суперкубок Москалев получит чуть более 300 тысяч рублей за работу на этой игре... все судьи матча Зенит - Спартак получили тройную зарплату, так как за ответственные матчи положена надбавка... отработали - на всю тройную...)
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nik55
1657603144
Орлов о Суперкубке: «Нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила» без судей и Мюллера будут в глубокой жопе как и раньше
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