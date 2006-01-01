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Мостовой: «Пока Fan ID будешь делать, половина сезона пройдeт. Все плохо и неорганизованно»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о введении Fan ID.

«Ясно, что со временем всe нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID – всe плохо и неорганизованно. Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?»

Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошeл сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.

Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдeт. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона РПЛ», – сказал Мостовой.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3576

    Enter2006 1 час назад

    "Все плохо и неорганизованно" - слава тупой Едросне!!! ))

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    Рейтинг: +195

    NET VOINE 1 час назад

    Маразм крепчает.

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