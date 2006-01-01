Мостовой: «Пока Fan ID будешь делать, половина сезона пройдeт. Все плохо и неорганизованно»

"Все плохо и неорганизованно" - слава тупой Едросне!!! ))
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о введении Fan ID.
«Ясно, что со временем всe нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID – всe плохо и неорганизованно. Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?»
Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошeл сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.
Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдeт. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона РПЛ», – сказал Мостовой.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.