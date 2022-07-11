Мостовой: «Пока Fan ID будешь делать, половина сезона пройдeт. Все плохо и неорганизованно»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о введении Fan ID.

«Ясно, что со временем всe нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID – всe плохо и неорганизованно. Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?»

Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошeл сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.

Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдeт. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона РПЛ», – сказал Мостовой.