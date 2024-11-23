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    • Президент УЕФА может посетить матч сборной России в 2025 году

    Президент УЕФА может посетить матч сборной России в 2025 году

    Президент РФС Александр Дюков рассматривает возможность приглашения главы УЕФА Александера Чеферина на товарищескую встречу с участием сборной России.

    «Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году.

    Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», – сказал Дюков.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1732351121
    Ну и зачем Чеферина приглашать? Он шестерка, его место шестнадцатое, от него ничего не зависит в вопросе снятия санкций со сборной России.
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    NewLife
    1732351171
    Настенька согласна выйти замуж за графа Потоцкого, дело за малым - уговорить графа.
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