Президент УЕФА может посетить матч сборной России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков рассматривает возможность приглашения главы УЕФА Александера Чеферина на товарищескую встречу с участием сборной России.

«Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году.

Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», – сказал Дюков.

В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.

Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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