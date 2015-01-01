Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

«Спартак» хочет отдать братьев-близнецов Шитовых в аренду в один клуб

Виталий и Владислав Шитовы из «Спартака» могут продолжить карьеру в другом клубе.

По информации «Матч ТВ», московский клуб хочет отдать обоих футболистов в аренду в один клуб. В приобретении Шитовых заинтересовано «Торпедо».

Арендовать братьев хочет и «Пари НН», но у нижегородцев уже есть арендованный у «Спартака» Константин Шильцов. По регламенту, в РПЛ разрешено брать в аренду не больше двух игроков из одного клуба.

  • Шитовы – братья-близнецы.
  • Они присоединились к академии «Спартака» в 2015 году.
  • Виталий – правый вингер, Владислав – центральный форвард и лучший бомбардир «Спартака-2».

Новости по теме
Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно. Сначала он толкнул Чистякова» 17
Изидор: «Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке» 12
Канчельскис: «Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. Она не понимает, что это такое» 15
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:30
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +264

    kostilio 11 минут назад

    блин ,ну дайте шанс в основе,что легионеры играют и занимаем 10 места,уж хуже не будет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7217

    серега кашин 1 час назад

    правильно, пусть парни развиваются

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11