«Спартак» хочет отдать братьев-близнецов Шитовых в аренду в один клуб

Виталий и Владислав Шитовы из «Спартака» могут продолжить карьеру в другом клубе.

По информации «Матч ТВ», московский клуб хочет отдать обоих футболистов в аренду в один клуб. В приобретении Шитовых заинтересовано «Торпедо».

Арендовать братьев хочет и «Пари НН», но у нижегородцев уже есть арендованный у «Спартака» Константин Шильцов. По регламенту, в РПЛ разрешено брать в аренду не больше двух игроков из одного клуба.