«Спартак» хочет отдать братьев-близнецов Шитовых в аренду в один клуб

Виталий и Владислав Шитовы из «Спартака» могут продолжить карьеру в другом клубе.
По информации «Матч ТВ», московский клуб хочет отдать обоих футболистов в аренду в один клуб. В приобретении Шитовых заинтересовано «Торпедо».
Арендовать братьев хочет и «Пари НН», но у нижегородцев уже есть арендованный у «Спартака» Константин Шильцов. По регламенту, в РПЛ разрешено брать в аренду не больше двух игроков из одного клуба.
- Шитовы – братья-близнецы.
- Они присоединились к академии «Спартака» в 2015 году.
- Виталий – правый вингер, Владислав – центральный форвард и лучший бомбардир «Спартака-2».
Источник: «Матч ТВ»