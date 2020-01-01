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Агент: «Фламенго» интересуется Венделом, но мы не поступим с «Зенитом» плохо»

Сезар Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, допустил трансфер игрока в бразильский «Фламенго».

«Интерес «Фламенго» к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить «Зениту» принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за «Зенитом».

Мы никогда не поступим плохо с «Зенитом», потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит», – сказал Барбьери.

  • Накануне Вендел сказал, что ничего не знает об интересе «Фламенго».
  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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