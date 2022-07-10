Агент: «Фламенго» интересуется Венделом, но мы не поступим с «Зенитом» плохо»

Сезар Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, допустил трансфер игрока в бразильский «Фламенго».

«Интерес «Фламенго» к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить «Зениту» принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за «Зенитом».

Мы никогда не поступим плохо с «Зенитом», потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит», – сказал Барбьери.