Агент: «Фламенго» интересуется Венделом, но мы не поступим с «Зенитом» плохо»

Сезар Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, допустил трансфер игрока в бразильский «Фламенго».
«Интерес «Фламенго» к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить «Зениту» принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за «Зенитом».
Мы никогда не поступим плохо с «Зенитом», потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит», – сказал Барбьери.
- Накануне Вендел сказал, что ничего не знает об интересе «Фламенго».
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»