Медведев: «Вендел готовится к трансферу во «Фламенго»? Бразильские журналисты – сорняки зла, их нужно вырывать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о готовящемся трансфере полузащитника Вендела во «Фламенго».
«Знаете, есть такое выражение «Цветы зла», а тут у нас «Сорняки зла», а сорняки нужно вырывать. На сегодняшний момент Вендел готовится к матчу с «Химками», он готовится к началу сезона», – сказал Медведев.
- Накануне Вендел сказал, что ничего не знает об интересе «Фламенго».
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»