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Медведев: «Вендел готовится к трансферу во «Фламенго»? Бразильские журналисты – сорняки зла, их нужно вырывать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о готовящемся трансфере полузащитника Вендела во «Фламенго».

«Знаете, есть такое выражение «Цветы зла», а тут у нас «Сорняки зла», а сорняки нужно вырывать. На сегодняшний момент Вендел готовится к матчу с «Химками», он готовится к началу сезона», – сказал Медведев.

  • Накануне Вендел сказал, что ничего не знает об интересе «Фламенго».
  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +764

    Suvorov51 6 минут назад

    Да вот ты и есть сорняк российского футбола

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