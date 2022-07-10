Медведев: «Вендел готовится к трансферу во «Фламенго»? Бразильские журналисты – сорняки зла, их нужно вырывать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о готовящемся трансфере полузащитника Вендела во «Фламенго».

«Знаете, есть такое выражение «Цветы зла», а тут у нас «Сорняки зла», а сорняки нужно вырывать. На сегодняшний момент Вендел готовится к матчу с «Химками», он готовится к началу сезона», – сказал Медведев.