Агент: «Интерес «Фламенго» к Венделу просто огромный. Все зависит от воли бога»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Сезар Барбьери не стал отрицать возможный уход бразильца во «Фламенго».
«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение «Зенита». Все зависит от воли бога», – сказал Барбьери.
- Накануне Вендел сказал, что ничего не знает об интересе «Фламенго».
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
Источник: телеграм-канал Sport24