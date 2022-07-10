Агент: «Интерес «Фламенго» к Венделу просто огромный. Все зависит от воли бога»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Сезар Барбьери не стал отрицать возможный уход бразильца во «Фламенго».

«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение «Зенита». Все зависит от воли бога», – сказал Барбьери.