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Агент: «Интерес «Фламенго» к Венделу просто огромный. Все зависит от воли бога»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Сезар Барбьери не стал отрицать возможный уход бразильца во «Фламенго».

«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение «Зенита». Все зависит от воли бога», – сказал Барбьери.

  • Накануне Вендел сказал, что ничего не знает об интересе «Фламенго».
  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +764

    Suvorov51 24 минуты назад

    А Бог у нас кто?

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