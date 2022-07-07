«Перед игрой ели мороженое или трубочки». Ребров – о питании в «Спартаке» при Ваноли

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как команда питалась во время работы Паоло Ваноли.

«Из неожиданного: перед игрой футболисты «Спартака» всегда ели мороженое или вафельные трубочки. Прямо в день матча после обеда съедали по два шарика мороженого – для энергии на поле. С учетом этого и питание составлялось.

Нутриционист, которого Ваноли привел, не отнимал тарелки, не запрещал ничего, а объяснял каждому, почему одно лучше есть, а другое лучше не есть.

Когда у Бакаева был Рамадан, он вставал с ним в 5 утра, чтобы правильно его накормить на целый день. В общем, к каждому был индивидуальный подход.

Под конец работы Паоло отмечал, что многие ребята здорово прибавили в мышечной массе, эффективность повысили», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.