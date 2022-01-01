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«Перед игрой ели мороженое или трубочки». Ребров – о питании в «Спартаке» при Ваноли

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как команда питалась во время работы Паоло Ваноли.

«Из неожиданного: перед игрой футболисты «Спартака» всегда ели мороженое или вафельные трубочки. Прямо в день матча после обеда съедали по два шарика мороженого – для энергии на поле. С учетом этого и питание составлялось.

Нутриционист, которого Ваноли привел, не отнимал тарелки, не запрещал ничего, а объяснял каждому, почему одно лучше есть, а другое лучше не есть.

Когда у Бакаева был Рамадан, он вставал с ним в 5 утра, чтобы правильно его накормить на целый день. В общем, к каждому был индивидуальный подход.

Под конец работы Паоло отмечал, что многие ребята здорово прибавили в мышечной массе, эффективность повысили», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал Гильермо Абаскаль.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1711

    Vitaga 5 минут назад

    угу. если считать 10е место достижением то нутриционист серьезно помог

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