«Вдруг еврокубки вернутся – что делать?» Мостовой – о Кубке РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном создании Кубка РПЛ.

«С учeтом того, что мы нигде сейчас не играем, много свободных дат появляется. Думаю, можно попробовать провести Кубок лиги.

Другое дело, что если попробуем, то потом не откажемся, а вдруг всe нормализуется и еврокубки вернутся — что делать? У нас и так люди по три месяца отдыхают зимой и после несколько месяцев летом.

Бывает и такое, что после двух туров мы слышим заявления от футболистов, что они устали», — сказал Мостовой.