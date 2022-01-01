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«Вдруг еврокубки вернутся – что делать?» Мостовой – о Кубке РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном создании Кубка РПЛ.

«С учeтом того, что мы нигде сейчас не играем, много свободных дат появляется. Думаю, можно попробовать провести Кубок лиги.

Другое дело, что если попробуем, то потом не откажемся, а вдруг всe нормализуется и еврокубки вернутся — что делать? У нас и так люди по три месяца отдыхают зимой и после несколько месяцев летом.

Бывает и такое, что после двух туров мы слышим заявления от футболистов, что они устали», — сказал Мостовой.

  • «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ из-за Кубка лиги.
  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:51
Комментарии5
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    Рейтинг: +12

    Александр.Т. 1 час назад

    Когда,вернуться,то от России,будут две команды,чемп рпл,и чемп кубка,так что мешает по завершению сезона,зная кто участвует в еврокубках их освободить от участия кубка рпли добавить две лучшие клманды фнл тоесть 3/4места ,и так далее кооба три клуба то с фнл 3/4/5 с условием тех кто не вышел в стыках в рпл. И будут у всех команд матчей,а не только у ьех кто играет в еврокубках.

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    Рейтинг: +1875

    моэм 1 час назад

    Наконец я понял почему Мостовому не предлагают серьёзную работу ... идиёт .

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    Рейтинг: +7169

    BarStep 1 час назад

    Что бы не вернулись (вдруг!) нужно сделать:
    а) выйти из ФИФА, УЕФА (повод есть шикарный - безосновательное и беспричинное отстранение нас от международных турниров, грабёж отечественных клубов)
    б) принять в РПЛ крымские, донбасские ФК

    А что там наблюдать?
    Мудовые рыдания Спартака?
    Достойные поражения Зенита?
    Немыслимые выступления Ростова, Рубина, Динамо и т.д.???
    Учитесь играть в футбол, приводите зарплатные ведомости вв соответствие выдаваемого продукта..
    А там не за горами и ФИФА с УЕФА подтянутся с просьбой вернуться обратно (без сарказма!)

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    Рейтинг: +25085

    vladimir-7 1 час назад

    Ну давай вообще играть не будем, пока нашим командам не разрешат участвовать в ЕК, а сборной России в ЧМ. Чего ты предлагаешь?

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    Рейтинг: +17068

    Garrincha58 2 часа назад

    это вряд ли

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