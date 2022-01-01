«Вдруг еврокубки вернутся – что делать?» Мостовой – о Кубке РПЛ

Когда,вернуться,то от России,будут две команды,чемп рпл,и чемп кубка,так что мешает по завершению сезона,зная кто участвует в еврокубках их освободить от участия кубка рпли добавить две лучшие клманды фнл тоесть 3/4места ,и так далее кооба три клуба то с фнл 3/4/5 с условием тех кто не вышел в стыках в рпл. И будут у всех команд матчей,а не только у ьех кто играет в еврокубках.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном создании Кубка РПЛ.
«С учeтом того, что мы нигде сейчас не играем, много свободных дат появляется. Думаю, можно попробовать провести Кубок лиги.
Другое дело, что если попробуем, то потом не откажемся, а вдруг всe нормализуется и еврокубки вернутся — что делать? У нас и так люди по три месяца отдыхают зимой и после несколько месяцев летом.
Бывает и такое, что после двух туров мы слышим заявления от футболистов, что они устали», — сказал Мостовой.
- «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ из-за Кубка лиги.
- На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
- Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».