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РФС хочет реформировать Кубок России. Новый формат – киберспортивный

РФС хочет реформировать Кубок России и рассматривает обновленный турнир в качестве аналога Кубка лиги, который столкнулся с большим количеством организационных проблем, сообщает «Чемпионат».

Турнир планируют проводить по системе Double elimination (выбывание после двух поражений – прим. «Бомбардира»), которую используют в турнирах по киберспорту. Кубок России предполагают разделить на два пути – «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги».

«В «Пути РПЛ» 16 клубов РПЛ делятся на четыре группы. Соревнование проходит в два круга – команды проведут шесть матчей на групповом этапе. По итогам группового этапа, команды, занявшие первые два места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку, обладатели четвeртых мест выбывают из турнира.

На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» команды из Второй лиги и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют один матч на вылет. На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами Первой лиги.

После этого победители играют по кубковой системе (один матч), и четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных матчей, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги».

Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки», – сообщает «Чемпионат».

Подробная схема обновленного Кубка России представлена ниже:

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +8496

    R_a_i_n 12 минут назад

    Сделайте уже хоть что-нибудь.

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