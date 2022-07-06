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РФС хочет реформировать Кубок России. Новый формат – киберспортивный

6 июля 2022, 21:59
9

РФС хочет реформировать Кубок России и рассматривает обновленный турнир в качестве аналога Кубка лиги, который столкнулся с большим количеством организационных проблем, сообщает «Чемпионат».

Турнир планируют проводить по системе Double elimination (выбывание после двух поражений – прим. «Бомбардира»), которую используют в турнирах по киберспорту. Кубок России предполагают разделить на два пути – «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги».

«В «Пути РПЛ» 16 клубов РПЛ делятся на четыре группы. Соревнование проходит в два круга – команды проведут шесть матчей на групповом этапе. По итогам группового этапа, команды, занявшие первые два места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку, обладатели четвeртых мест выбывают из турнира.

На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» команды из Второй лиги и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют один матч на вылет. На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами Первой лиги.

После этого победители играют по кубковой системе (один матч), и четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных матчей, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги».

Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки», – сообщает «Чемпионат».

Подробная схема обновленного Кубка России представлена ниже:

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1657134091
Сделайте уже хоть что-нибудь.
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Artemka444
1657135986
В Англии нормально играют и Кубок и Кубок Лиги А у нас всё что то придумывают и велосипеды изобретают!!!
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SpartakMoskwa
1657137129
Зачем изобретать велосипед? можно же по взаимствовать у других лиг форматы, а то придумают что то и обосрустся как всегда
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НетВони
1657137446
а деньги откуда на перелёты и прочие расходы, мудаки думают как свои карманы набить. командам дай бог на игры чемпионата наскрести и доиграть сезон.
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SparMos
1657139121
из того всего я понял только одно,что ничего не понял))))))зачем так все усложнять
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vladik12
1657139207
Фигасе бином Ньютона.
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моэм
1657141157
Группа человекоподобных особей РФС , способных только хапать и пилить , ну ещё жрать и срать , выполнила спущенную сверху указиловку , сделать схему ... сделали как обычно " указ - отчёт - откат " : а поскольку мозгов для работы у них нет , они просто смешали в кучу разные схемы , а поскольку думать нечем , то и НЕ ДУМАЛИ о том способен ли этот бредняк работать вообще ....надо сказать , что от РФС намного меньше вреда , когда они вообще ничего не делают ...чем и занимаются лет 30 ...и кому хотел бы я знать пришла идиотская идея тронуть эту говна кучу?
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vovan55
1657142397
а по утру они проснулись...и на больную голову наваляли...
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Александр.Т.
1657803038
Вот это бред,будет газываться кубком России,где долдгы быть все профессиональные,клубы на равных,они сделали что те кто не в рпл отбросами футбола России
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