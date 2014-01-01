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Тарасов: «Спорт = политика. За майку с Володей наказывают, а на провокации с других сторон закрывают глаза»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о ситуации в мире.

«Спорт = политика.

Смотрю, как наших ребят обрубают от всех международных турниров… А они тут при чем, кто-то мне скажет?

Сегодня на матчах могут наказывать за майку с Володей или триколором нашим, но при этом на провокации с других сторон спокойно закрывают глаза.

Вы помните, недавно был полуфинал Евро по футзалу? Украина против России. Что за ад творился на трибунах, и ничего... ни единого словца в адрес провокаторов...

Считаю, что футбол и вообще спорт – это калька политики. Просто в меньшей форме и степени. Поэтому не удивляйтесь, что там в новостях говорят, мол, НАТО еще с 2014 года готовилась к сражению с Россией.

И, судя по тому, как им уверенно подыграли остальные организации, становится понятно, что там даже не с 2014 готовилась отмена России… Как бы не раньше!» – написал Тарасов в соцсетях.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Sports.ru

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