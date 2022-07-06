«Милан» может перехватить у «Лестера» самого дорогого игрока чемпионата Бельгии

Гонка за полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе продолжается. В ней активизировался «Милан».
Итальянцы следят за бельгийцем с прошлого года и могут перехватить его у «Лестера». Для «Милана» Де Кетеларе – главная цель на позицию десятого номера. Чемпион Италии намерен купить игрока за 25 миллионов евро.
- 21-летний Де Кетеларе – самый дорогой игрок чемпионата Бельгии (30 миллионов евро).
- Игрок – уроженец Брюгге, воспитанник местного клуба.
- На счету Де Кетеларе 8 матчей и гол за сборную Бельгии.
Источник: твиттер Николо Скиры