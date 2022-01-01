Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

«Милан» может перехватить у «Лестера» самого дорогого игрока чемпионата Бельгии

Гонка за полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе продолжается. В ней активизировался «Милан».

Итальянцы следят за бельгийцем с прошлого года и могут перехватить его у «Лестера». Для «Милана» Де Кетеларе – главная цель на позицию десятого номера. Чемпион Италии намерен купить игрока за 25 миллионов евро.

  • 21-летний Де Кетеларе – самый дорогой игрок чемпионата Бельгии (30 миллионов евро).
  • Игрок – уроженец Брюгге, воспитанник местного клуба.
  • На счету Де Кетеларе 8 матчей и гол за сборную Бельгии.

Новости по теме
Стало известно, в каком клубе АПЛ продолжит карьеру самый дорогой игрок чемпионата Бельгии
Число номинантов на награду Golden Boy сократилось до 20 3
«Милан» намерен усилиться бельгийцем Де Кетеларе
Источник: твиттер Николо Скиры

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11