В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Венделу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Фламенго» к полузащитнику Венделу.
«Вендел отлично сыграл в Сочи с «Црвеной Звездой», тренируется с командой и готовится к матчу за Суперкубок», – сказал Медведев.
По информации Bobsoccer, информация о договоренности с «Фламенго» по аренде игрока с правом выкупа не соответствует действительности.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.
Источник: Bobsoccer