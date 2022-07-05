В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Венделу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Фламенго» к полузащитнику Венделу.

«Вендел отлично сыграл в Сочи с «Црвеной Звездой», тренируется с командой и готовится к матчу за Суперкубок», – сказал Медведев.

По информации Bobsoccer, информация о договоренности с «Фламенго» по аренде игрока с правом выкупа не соответствует действительности.