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В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Венделу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Фламенго» к полузащитнику Венделу.

«Вендел отлично сыграл в Сочи с «Црвеной Звездой», тренируется с командой и готовится к матчу за Суперкубок», – сказал Медведев.

По информации Bobsoccer, информация о договоренности с «Фламенго» по аренде игрока с правом выкупа не соответствует действительности.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10992

    Алексей З 1 час назад

    КАждый "пук" выставляют на сайте, надо смотреть по факту.

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