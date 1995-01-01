Вендел согласен на переход во «Фламенго». «Зенит» готов отдать его в аренду с обязательным выкупом за 18 миллионов

Надо постепенно избавляться от образил. Что-то они начали сачковать! В РПЛ справимся и без них, зато своих наиграем.
Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bola Vip.
Футболист согласен на переход в бразильский клуб, но не хотел бы уходить из «Зенита» в знак благодарности к команде. Вендел намерен прийти к варианту, который устроит все стороны.
Агенты хотят убедить игрока перейти в бразильский клуб в аренду с обязательным правом выкупа в случае проведения определенного процента матчей за клуб. «Зенит» согласится на такой вариант, если сумма выкупа Вендела составит 18 миллионов евро.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.