Вендел согласен на переход во «Фламенго». «Зенит» готов отдать его в аренду с обязательным выкупом за 18 миллионов

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bola Vip.

Футболист согласен на переход в бразильский клуб, но не хотел бы уходить из «Зенита» в знак благодарности к команде. Вендел намерен прийти к варианту, который устроит все стороны.

Агенты хотят убедить игрока перейти в бразильский клуб в аренду с обязательным правом выкупа в случае проведения определенного процента матчей за клуб. «Зенит» согласится на такой вариант, если сумма выкупа Вендела составит 18 миллионов евро.