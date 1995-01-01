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Вендел согласен на переход во «Фламенго». «Зенит» готов отдать его в аренду с обязательным выкупом за 18 миллионов

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bola Vip.

Футболист согласен на переход в бразильский клуб, но не хотел бы уходить из «Зенита» в знак благодарности к команде. Вендел намерен прийти к варианту, который устроит все стороны.

Агенты хотят убедить игрока перейти в бразильский клуб в аренду с обязательным правом выкупа в случае проведения определенного процента матчей за клуб. «Зенит» согласится на такой вариант, если сумма выкупа Вендела составит 18 миллионов евро.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16460

    paracetamol 17 минут назад

    Надо постепенно избавляться от образил. Что-то они начали сачковать! В РПЛ справимся и без них, зато своих наиграем.

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    Рейтинг: +1303

    fakeid 24 минуты назад

    откуда у фламинго 18 лямов? и вообще - руки прочь от вендела. лучше арендуйте ловрена.

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    ...
    Рейтинг: +16460

    paracetamol > fakeid 16 минут назад

    Они его перепродадут за 25.

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