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Ромащенко сравнил Черчесова и Симеоне

Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, сравнил российского специалиста с Диего Симеоне, который возглавляет «Атлетико».

– А в чем секрет Симеоне на пути от классного игрока до серьезного тренера? Кстати, знаменитый аргентинец иной раз напоминает мне своей энергетикой и своим упорством вашего многолетнего шефа Черчесова.

– Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс.

Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой.

Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером. Для них самое главное – это строгий порядок и дисциплина, жесткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях.

Уже 12 лет работаю со Станиславом Саламовичем: с учетом нынешних реалий и особенностей нынешнего поколения футболистов все больше ценю тренеров, которые умеют держать дисциплину, четко доносить до игроков свои требования и добиваться результата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10965

    Алексей З 3 часа назад

    Лишнее подтверждение никчёмности С-Э.
    Что ДЕЙСТВУЮЩИЙ подчинённый скажет о своём шефе ?
    Так везде и всегда , тем более в "покорной" России.
    Ромащенко , делает ему честь , сам до этого не додумался , это вы ему Симеоне "подбросили", а он просто поддержал ваш вывод.

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