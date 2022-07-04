Ромащенко сравнил Черчесова и Симеоне

Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, сравнил российского специалиста с Диего Симеоне, который возглавляет «Атлетико».

– А в чем секрет Симеоне на пути от классного игрока до серьезного тренера? Кстати, знаменитый аргентинец иной раз напоминает мне своей энергетикой и своим упорством вашего многолетнего шефа Черчесова.

– Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс.

Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой.

Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером. Для них самое главное – это строгий порядок и дисциплина, жесткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях.

Уже 12 лет работаю со Станиславом Саламовичем: с учетом нынешних реалий и особенностей нынешнего поколения футболистов все больше ценю тренеров, которые умеют держать дисциплину, четко доносить до игроков свои требования и добиваться результата.