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Абаскаль объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от команды.

— Какие первые впечатления о команде, о Москве?

— Хочу всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортивного директора Луку Каттани и президента Леонида Федуна. Все впечатления носили позитивный характер.

Мы увидели вокруг больших профи, с большим желанием готовых отдаваться работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это помогает нам и команде.

  • 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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