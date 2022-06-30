Абаскаль объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от команды.
— Какие первые впечатления о команде, о Москве?
— Хочу всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортивного директора Луку Каттани и президента Леонида Федуна. Все впечатления носили позитивный характер.
Мы увидели вокруг больших профи, с большим желанием готовых отдаваться работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это помогает нам и команде.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»