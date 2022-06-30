Абаскаль объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от команды.

— Какие первые впечатления о команде, о Москве?

— Хочу всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортивного директора Луку Каттани и президента Леонида Федуна. Все впечатления носили позитивный характер.

Мы увидели вокруг больших профи, с большим желанием готовых отдаваться работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это помогает нам и команде.