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Семак объяснил подписание двух бразильцев в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание двух бразильских футболистов.

  • Петербургский клуб арендовал двух игроков «Коринтианса»: вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.
  • В обратном направлении ушел форвард «Зенита» Юри Алберто.

«Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но прошел через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию, увеличить нашу обойму игроков.

Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, как лидеров – очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждем их, чтобы познакомиться», – сказал Семак.

  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В этом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Бразилии.
  • 21-летний Мантуан оценивается в 1,5 миллиона. У него 3 гола в 13 матчах чемпионата.

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Источник: «Чемпионат»

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29.06.2022 23:29
Комментарии1
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    Рейтинг: +17020

    Garrincha58 1 час назад

    как можно доверять каким то агентам неужели в Зените такие наивные и думают что бразильцы им вот так запросто отдадут на год хороших игроков

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