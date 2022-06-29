Семак объяснил подписание двух бразильцев в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание двух бразильских футболистов.

Петербургский клуб арендовал двух игроков «Коринтианса»: вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

В обратном направлении ушел форвард «Зенита» Юри Алберто.

«Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но прошел через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию, увеличить нашу обойму игроков.

Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, как лидеров – очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждем их, чтобы познакомиться», – сказал Семак.

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В этом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Бразилии.

21-летний Мантуан оценивается в 1,5 миллиона. У него 3 гола в 13 матчах чемпионата.

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