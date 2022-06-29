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Семак объяснил подписание двух бразильцев в «Зенит»

29 июня 2022, 23:29
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание двух бразильских футболистов.

  • Петербургский клуб арендовал двух игроков «Коринтианса»: вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.
  • В обратном направлении ушел форвард «Зенита» Юри Алберто.

«Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но прошел через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию, увеличить нашу обойму игроков.

Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, как лидеров – очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждем их, чтобы познакомиться», – сказал Семак.

  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В этом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Бразилии.
  • 21-летний Мантуан оценивается в 1,5 миллиона. У него 3 гола в 13 матчах чемпионата.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво Семак Сергей
Комментарии (4)
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Garrincha58
1656535033
как можно доверять каким то агентам неужели в Зените такие наивные и думают что бразильцы им вот так запросто отдадут на год хороших игроков
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nik55
1656566156
а где радость что Зенит заработал ? обмен 25 на 4 это мастерство
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Азбука
1656576762
Обмен арендами Юрика на Ивана и Мантуана, конечно не от хорошей жизни, но в нынешних условиях не худший вариант. Всё таки Коринтианс не хотят заниматься открытым мародёрством под прикрытием ФИФА, а формально соблюдают приличия. С вратарями у Зенита хронический провал последние годы и у Ивана будет шанс. Про Мантуана пишут, что успел поиграть от защитника до нападающего. Толи такой универсал, толи места ему не найдут. Но с учётом возраста бразильца, у Семака будет время его пристроить на лучшую позицию.
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