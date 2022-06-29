«До скорой встречи»: Юри Алберто попрощался с «Зенитом»

Нападающий Юри Алберто ушел из «Зенита». Его арендовал «Коринтианс».

«До скорой встречи, «Зенит», – написал бразилец в социальной сети, приложив видеонарезку своей игры в России.

Согласно арендному договору Алберто должен вернуться в «Зенит» через год.

Из «Коринтианса» в «Зенит» перешли вратарь Иван и форвард Густаво Мантуан.

Алберто был куплен «Зенитом» зимой у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.

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