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«До скорой встречи»: Юри Алберто попрощался с «Зенитом»

Нападающий Юри Алберто ушел из «Зенита». Его арендовал «Коринтианс».

«До скорой встречи, «Зенит», – написал бразилец в социальной сети, приложив видеонарезку своей игры в России.

  • Согласно арендному договору Алберто должен вернуться в «Зенит» через год.
  • Из «Коринтианса» в «Зенит» перешли вратарь Иван и форвард Густаво Мантуан.
  • Алберто был куплен «Зенитом» зимой у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +332

    Fialet 18 минут назад

    Козёл оказался.

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    Рейтинг: +338

    Феникс 28 1 час назад

    перешли вратарь Иван.... ====Ну вот.русский в Россию перешел )))

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