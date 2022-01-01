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«Зенит» объявил об уходе Алберто и переходе Мантуана и Ивана

«Зенит» обменялся игроками с бразильским «Коринтиансом». Все три футболиста из сделки арендованы.

«В составе бразильской команды сезон-2022/23 продолжит Юри Алберто, состав «Зенита» пополнят вратарь Иван и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит в силу с середины июля.

В середине июля футболисты прибудут из Бразилии в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом», – сообщил «Зенит».

  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.
  • 21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.
  • «Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 11:26
Комментарии18
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    Рейтинг: +17014

    Garrincha58 1 час назад

    нах они нужны надо было полностью расторгнуть контракт с этим перебесчиком и больше вообще на этот бразильский рынок ни ногой своих таких иванов мантуанов вагон по всей России

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    Рейтинг: +1340

    ZENIT-59 1 час назад

    Аренда-это не полный трансфер и Альберто может потом вернуться.Вратаря берут,вероятно, на замену Кержакову,а полузащитник -на место Барриоса,который перерос наш чемпионат, и, может уехать в Европу.Посмотрим что будет.Европейских игр не будет,а для РФПЛ может и хорошо.

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    Рейтинг: +16180

    ilichkadr > ZENIT-59 16 минут назад

    Похоже, что берут котов в мешке. Один умудрился трижды связки порвать, а другой оказался не нужным команде.
    P.S. Хорошего вратаря может отдать только не далёкий клуб.

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    Рейтинг: +467

    FС Spаrtак 2 часа назад

    ивана на сдачу дали))

    2
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    Рейтинг: +32138

    VVM1964 2 часа назад

    " Один господин Мантуан, другой Иван. А у меня Мандриан... А у меня Мандриан. " ))) Совсем запутали со своими обменами )))

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    Рейтинг: +1045

    fakeid 2 часа назад

    если верить позорнику борзыкину из фабрики футбола на ютубе (а вот в этом вопросе я склонен ему верить) - то у мантуана на свои 21 года жизни есть достижение: кресты рвал трижды. так что вырисовывается второй маммана в зените. и вратарь ещё непонятный, зачем? в общем, тут точно кинули зенит. хорошо, что только на год.

    1
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    Рейтинг: +2961

    Dgad > fakeid 2 часа назад

    Не утешай себя, годом это не закончится.

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    Рейтинг: +16180

    ilichkadr > fakeid 2 часа назад

    Вратарь даже очень не понятный. Скорее всего не нужного отдали.

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    Рейтинг: +10788

    Алексей З > fakeid 2 часа назад

    Ну как кинули ?
    Мог просто воспользоваться решением ФИФА и приостановить контракт, а тут взамен отдали двух игроков. Лимит то под вас увеличили , вот и используете.

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    Рейтинг: +17014

    Garrincha58 > Dgad 56 минут назад

    Алберто уже не вернётся а этих ноунеймов зачем взяли не понятно наверное на кубок лиги играть или за Зенит-2

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    Рейтинг: +2839

    acor94 3 часа назад

    У вас там, редакторов, видно хороший приход, раз не можете нормально новость оформить.

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    Рейтинг: +467

    FС Spаrtак > acor94 2 часа назад

    сколь вижу ты среди болел зенита на этом сайте самый адекватный.

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    Рейтинг: +2839

    acor94 > FС Spаrtак 23 минуты назад

    Благодарю!

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    Рейтинг: +2839

    acor94 3 часа назад

    На сайте зенита новость :

    «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

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    Рейтинг: +2839

    acor94 3 часа назад

    Аренда, трансфер? Вы ***** нормально объясните!

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    Рейтинг: +7683

    vladik12 > acor94 3 часа назад

    Вот я прочитал, и мне все понятно).

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    Рейтинг: +1045

    fakeid > acor94 2 часа назад

    да аренда, аренда. через год обратно обменяют, если фифа позорная палки в колёса снова не вставит. у алберты контракт с зенитом до 2027, клуб его так просто не сдаст, тем более, что он самый подорожавший игрок сезона в рпл.

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    Рейтинг: +2839

    acor94 > vladik12 2 часа назад

    Потому что уже успели изменить!

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