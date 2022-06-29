«Зенит» объявил об уходе Алберто и переходе Мантуана и Ивана

«Зенит» обменялся игроками с бразильским «Коринтиансом». Все три футболиста из сделки арендованы.

«В составе бразильской команды сезон-2022/23 продолжит Юри Алберто, состав «Зенита» пополнят вратарь Иван и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит в силу с середины июля.

В середине июля футболисты прибудут из Бразилии в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом», – сообщил «Зенит».

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.

«Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.

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