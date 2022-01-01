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Кварацхелия объяснил отъезд из России

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о своем весеннем отъезде из России. Дело в семье.

«24 февраля я был в России. Уже все знали и разговаривали про это. Мне позвонил папа. Конечно, была плохая реакция, потому что там люди умирают. Это плохо. Никому не нравится. Страх, конечно, был. Я много думал об этом. Все уже сказали, что Хвича долго не уходит, и потом все началось. Я переживал, потому что страх был для семьи, для всех. Но это футбол, спорт, думаю, они все понимали.

Я разговаривал с Рустемом Саймановым и Леонидом Слуцким о том, что семья для меня на первом месте. Они сказали, что как мне будет лучше, так я должен делать. Было много всего, мне писали, но я уже знал, что не мог оставаться в России. Я сразу понимал, что так будет.

У нас оставалось две игры и я сказал, что я их хорошо сыграю, все сделаю для команды. «Рубин» очень многое сделал для меня. Эти две игры я был с клубом. Я себе сказал, что эти две игры я должен сыграть, потому что будет некрасиво, если бы я просто сказал, что все, я уезжаю. Я был с ребятами два года, не мог просто так сделать», – сказал Хвича.

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Источник: ютуб-канал Nobel

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